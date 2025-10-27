25 października 2025 roku przeszedł do historii jako jeden z najbardziej emocjonujących dni w polskim show-biznesie. Tego dnia Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski, jedna z najbardziej medialnych par ostatnich lat, powiedzieli sobie "tak". Para, związana zawodowo z Polsatem, zdecydowała się na ślub w tajemnicy, a miejsce ceremonii zostało ujawnione dopiero na kilka godzin przed jej rozpoczęciem. Nowożeńcy zaprosili około 150 osób. Wśród gości znaleźli się nie tylko bliscy i rodzina, ale też wiele znanych postaci ze świata mediów, rozrywki i sportu.

Luksusowy hotel w Urszulinie. To tam odbył się ślub Cichopek i Kurzajewskiego

Ślub i wesele odbyły się w Hotelu Drob, zlokalizowanym w Urszulinie, w otulinie parku narodowego. To miejsce zostało całkowicie zamknięte na potrzeby tej uroczystości. Lista gości zaproszonych na ślub Cichopek i Kurzajewskiego była imponująca. Pojawili się m.in. Joanna Kurska, Beata Mazurek, Anna Lewandowska, Monika Pyrek, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, Mateusz Kusznierewicz, Edward Miszczak, Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Obecni byli również przyjaciele pary z serialu "M jak miłość".

Wiadomo również, że tuż po północy na weselu Cichopek i Kurzajewskiego doszło do poruszających scen, a później wyszło na jaw, jaki tort młoda para zaserwowała swoim gościom.

Tak wyglądały poprawiny u Cichopek i Kurzajewskiego

Dzień po hucznym ślubie pary w sieci pojawiło się mnóstwo kadrów z uroczystości i również pierwsze zdjęcie z poprawin trafiło do sieci. Okazało się wówczas, że Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski zaprosili gwiazdę disco polo. Teraz internauci mogą zobaczyć kolejne fotki z poprawin. Anna Lewandowska, gwiazda "Pytania na śniadanie", opublikowała kilka kadrów z drugiego dnia imprezy i zdradziła, jak młoda para i ich goście spędzali czas.

Po tańcach, zwiedzaliśmy bagna! napisała Anna Lewandowska.

Tylko spójrzcie na zdjęcia opublikowane przez Lewandowską!

Zobacz także: