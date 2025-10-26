25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w kameralnym hotelu Drob, zlokalizowanym w Urszulinie, w otulinie parku narodowego. Ceremonia była długo utrzymywana w tajemnicy, a miejsce wydarzenia ujawniono dopiero na kilka godzin przed rozpoczęciem. Nowożeńcy podzielili się swoją radością, publikując zdjęcia i nagrania z wydarzenia. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się również zdjęcie z poprawin!

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już po ślubie. Pokazali nagranie

Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Chwilę po uroczystości, na instagramowym profilu Katarzyny Cichopek pojawił się wzruszający film z uroczystości. Na nagraniu uchwycono moment, w którym Maciej Kurzajewski po raz pierwszy zobaczył swoją przyszłą żonę w sukni ślubnej.

Kochanie wyglądasz obłędnie. Jesteś aniołem powiedział Maciej Kurzajewski na widok swojej ukochanej w sukni ślubnej.

Gwiazdy show-biznesu świętowały razem z nowożeńcami. Kto pojawił się na poprawinach?

Na ślubie pojawiło się wiele znanych osobistości ze świata mediów, sportu i rozrywki. Wśród gości znaleźli się m.in. Joanna Kurska, Monika Pyrek, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, Mateusz Kusznierewicz, Edward Miszczak, Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Nie zabrakło także przyjaciół pary z serialu „M jak miłość” oraz współpracowników ze stacji Polsat.

Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z poprawin. Fotkę opublikowała Magdalena Narożna z "Młodych i Pięknych". Gwiazda disco polo dodała również wpis, w którym zwróciła się do Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.

Kasiu, Maćku dziękujemy! To, że mogliśmy być z Wami w tym szczególnym momencie, jest dla nas wyróżnieniem! Jesteście tak pięknie zakochani, to widać i czuć na odległość ! Bądźcie szczęśliwi!

Wpis gwiazdy disco polo udostępnił podczas relacji Maciej Kurzajewski, który ujawnił, że Narożna dla nich zaśpiewała.

Madziu, dziękujemy za wspaniały koncert napisał podczas relacji na InstaStories.

Zobaczcie ich wspólne zdjęcie z poprawin!

