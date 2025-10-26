Zdjęcie z poprawin trafiło do sieci. Cichopek i Kurzajewski zaprosili gwiazdę disco polo
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Na uroczystości pojawiła się plejada gwiazd, a goście bawili się również na poprawinach. Okazuje się, że na poprawinach nie zabrakło m.in. Magdaleny Narożnej z zespołu "Piękni i Młodzi".
25 października 2025 roku Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski stanęli na ślubnym kobiercu. Uroczystość odbyła się w kameralnym hotelu Drob, zlokalizowanym w Urszulinie, w otulinie parku narodowego. Ceremonia była długo utrzymywana w tajemnicy, a miejsce wydarzenia ujawniono dopiero na kilka godzin przed rozpoczęciem. Nowożeńcy podzielili się swoją radością, publikując zdjęcia i nagrania z wydarzenia. Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się również zdjęcie z poprawin!
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski już po ślubie. Pokazali nagranie
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski są już po ślubie. Chwilę po uroczystości, na instagramowym profilu Katarzyny Cichopek pojawił się wzruszający film z uroczystości. Na nagraniu uchwycono moment, w którym Maciej Kurzajewski po raz pierwszy zobaczył swoją przyszłą żonę w sukni ślubnej.
Kochanie wyglądasz obłędnie. Jesteś aniołem
Gwiazdy show-biznesu świętowały razem z nowożeńcami. Kto pojawił się na poprawinach?
Na ślubie pojawiło się wiele znanych osobistości ze świata mediów, sportu i rozrywki. Wśród gości znaleźli się m.in. Joanna Kurska, Monika Pyrek, Ewa Wachowicz, Mateusz Gessler, Mateusz Kusznierewicz, Edward Miszczak, Agnieszka Hyży i Maciej Rock. Nie zabrakło także przyjaciół pary z serialu „M jak miłość” oraz współpracowników ze stacji Polsat.
Teraz w mediach społecznościowych pojawiło się zdjęcie z poprawin. Fotkę opublikowała Magdalena Narożna z "Młodych i Pięknych". Gwiazda disco polo dodała również wpis, w którym zwróciła się do Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego.
Kasiu, Maćku dziękujemy! To, że mogliśmy być z Wami w tym szczególnym momencie, jest dla nas wyróżnieniem! Jesteście tak pięknie zakochani, to widać i czuć na odległość ! Bądźcie szczęśliwi!
Wpis gwiazdy disco polo udostępnił podczas relacji Maciej Kurzajewski, który ujawnił, że Narożna dla nich zaśpiewała.
Madziu, dziękujemy za wspaniały koncert
Zobaczcie ich wspólne zdjęcie z poprawin!
Zobacz także: