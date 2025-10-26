To był jeden z najbardziej wyczekiwanych ślubów roku. Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski, para znana z ekranów telewizyjnych i mediów społecznościowych, powiedzieli sobie sakramentalne "tak" 25 października. Zakochani pochwalili się swoim szczęściem w mediach, publikując wspólne zdjęcia i wzruszające nagranie z tego wyjątkowego dnia. Ceremonia odbyła się w hotelu położonym w otulinie parku narodowego. Zadbano o każdy szczegół: nowożeńcy zarezerwowali cały budynek hotelowy tylko dla swoich gości.

Kasia Cichopek i Maciej Kurzajewski mają rozmach

Nowożeńcy zapewnili gościom moc atrakcji, w tym popularną obecnie fotobudkę 360. Jednym z najbardziej spektakularnych elementów tego wesela był imponujący, aż 4-piętrowy tort. Utrzymany w klasycznej bieli, dekorowany kwiatami, stał się główną atrakcją sali weselnej. Jego wielkość i estetyka natychmiast przyciągały wzrok gości.

Nie tylko tort budził zachwyt. Na stołach znalazły się dekoracje z roślin, świec i złotych ozdób. Światło świec odbijało się w złotych detalach, tworząc magiczny klimat całej sali. Goście otoczeni byli naturalnymi kompozycjami, które doskonale wpisywały się w stylistykę ślubu w otulinie parku narodowego.

Luksusowa oprawa w hotelu

Wybór miejsca na ślub i wesele nie był przypadkowy. Hotel, położony w samym sercu natury, zagwarantował nie tylko kameralną atmosferę, ale i spektakularne widoki. Rezerwacja całego obiektu dla weselników umożliwiła parze zapewnienie prywatności i komfortu wszystkim zaproszonym.

Zabawa trwała do późnych godzin nocnych, a relacje z wydarzenia wypełniły media społecznościowe. Goście chętnie dzielili się zdjęciami z sali, wystroju oraz ujęciami pierwszego tańca młodej pary.

Co jedli goście? Menu weselne pełne wykwintnych dań

Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego był nie tylko spektakularny wizualnie, ale i kulinarnie. W menu weselnym znalazły się wykwintne potrawy, które podkreślały wyjątkowość okazji.

Goście mieli okazję spróbować carpaccio z polędwicy wołowej, aromatycznej zupy borowikowej, a także roladek z mięsa jelenia w sosie śliwkowym, podanych z tradycyjnymi kluskami śląskimi. Taki zestaw dań zrobił niemałe wrażenie nawet na najbardziej wymagających smakoszach.

Każdy element uroczystości — od ceremonii, przez tort, dekoracje, aż po menu — świadczył o dbałości o detale i chęci zapewnienia niezapomnianych wrażeń wszystkim uczestnikom wydarzenia. Ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego z pewnością przejdzie do historii jako jedno z najhuczniejszych i najpiękniejszych wydarzeń sezonu.

Tort na weselu Kasi Cichopek i Maćka Kurzajewskiego, fot. Instagram/konstelacja_marketingu_js

