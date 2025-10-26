Za nami wydarzenie, na które z niecierpliwością czekali fani polskiego show-biznesu, a chodzi oczywiście o ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para powiedziała sobie magiczne "tak" w wyjątkowym miejscu, z dala od zgiełku miasta - w Hotelu Drop w malowniczym Urszulinie.

Przyjęcie weselne pary muzycznie uświetnił zaś zespół Alexa&Fonzy. Goście nie kryli zachwytu nad tym, jak świetnie została poprowadzona przez nich impreza - parkiet był pełen i tańce trwały do białego rana. Nie zabrakło także poruszających momentów. Zobaczcie, co dla wokalistki zespołu Alexa&Fonzy zrobiła sama Kasia Cichopek!

Piękny gest Kasi Cichopek dla wokalistki zespołu

Tuż po północy Kasia Cichopek spontanicznie chwyciła za mikrofon i razem z gośćmi odśpiewała "Sto lat" dla Aleksandry Ligęzy, wokalistki zespołu Alexa&Fonzy, która właśnie rozpoczęła swoje urodziny. Piosenkarka pochwaliła się nagraniem z tego wydarzenia na swoim InstaStories - widać było jej wyraźne wzruszenie tym pięknym gestem aktorki. Wspomniane wideo opatrzyła podpisem:

A kiedy myślałam, że lepiej już być nie może, stało się to - napisała wzruszona Aleksandra Ligęza

W rozmowie z nami wokalistka opowiedziała więcej szczegółów na temat tego wyjątkowego momentu.

Jeśli chodzi o sytuację z filmiku, to był spontaniczny i bardzo wzruszający moment, który pokazał, jak dużo pozytywnych emocji towarzyszyło całej uroczystości. Wszyscy reagowali z ogromnym uśmiechem i życzliwością – to był gest, który na pewno zapamiętam na długo - przyznała w rozmowie z nami Aleksandra Ligęza

Kulisy wesela Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. "Była to niezwykła uroczystość"

Aleksandra Ligęza w rozmowie z nami podzieliła się też swoimi wrażeniami z wesela Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wokalistka przyznała wprost - była to niezwykła uroczystość, a od pary młodej było czuć wiele dobra, ciepła i miłości.

Przede wszystkim była to niezwykła uroczystość. Od samego początku czuć było od Pary Młodej ogromne ciepło, miłość i pozytywną energię. Kasia i Maciek to niesamowici ludzie – bardzo się cieszyliśmy z całym zespołem, że to właśnie nam zaufali w tym wyjątkowym dniu i powierzyli zarówno oprawę muzyczną ślubu, jak i całego wesela oraz prowadzenie imprezy. - dodała w rozmowie z nami piosenkarka

Na koniec wokalistka dodała piękne słowa o uczuciu, jakie bije od Kasi i Maćka.

Widać było, jak na siebie patrzą – z ogromnym uczuciem i szacunkiem. W ich spojrzeniach naprawdę widać miłość. - dodała Aleksandra Ligęza

