Tuż po północy na weselu Cichopek i Kurzajewskiego doszło do poruszających scen. Aktorka chwyciła za mikrofon i nagle stało się to
TYLKO U NAS! Kasia Cichopek po raz kolejny udowodniła, że ma wielkie serce i zawsze pamięta o innych. Gwiazda podczas swojego wesela spontanicznie chwyciła za mikrofon i rozpoczęła śpiewanie "Sto lat" dla wokalistki, która razem ze swoim zespołem uświetniała imprezę weselną aktorki i znanego prezentera. W rozmowie z nami Aleksandra Ligęza uchyliła rąbka tajemnicy na temat tej wyjątkowej chwili oraz wspaniałego wesela Kasi i Maćka.
Za nami wydarzenie, na które z niecierpliwością czekali fani polskiego show-biznesu, a chodzi oczywiście o ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Para powiedziała sobie magiczne "tak" w wyjątkowym miejscu, z dala od zgiełku miasta - w Hotelu Drop w malowniczym Urszulinie.
Przyjęcie weselne pary muzycznie uświetnił zaś zespół Alexa&Fonzy. Goście nie kryli zachwytu nad tym, jak świetnie została poprowadzona przez nich impreza - parkiet był pełen i tańce trwały do białego rana. Nie zabrakło także poruszających momentów. Zobaczcie, co dla wokalistki zespołu Alexa&Fonzy zrobiła sama Kasia Cichopek!
Piękny gest Kasi Cichopek dla wokalistki zespołu
Tuż po północy Kasia Cichopek spontanicznie chwyciła za mikrofon i razem z gośćmi odśpiewała "Sto lat" dla Aleksandry Ligęzy, wokalistki zespołu Alexa&Fonzy, która właśnie rozpoczęła swoje urodziny. Piosenkarka pochwaliła się nagraniem z tego wydarzenia na swoim InstaStories - widać było jej wyraźne wzruszenie tym pięknym gestem aktorki. Wspomniane wideo opatrzyła podpisem:
A kiedy myślałam, że lepiej już być nie może, stało się to
W rozmowie z nami wokalistka opowiedziała więcej szczegółów na temat tego wyjątkowego momentu.
Jeśli chodzi o sytuację z filmiku, to był spontaniczny i bardzo wzruszający moment, który pokazał, jak dużo pozytywnych emocji towarzyszyło całej uroczystości. Wszyscy reagowali z ogromnym uśmiechem i życzliwością – to był gest, który na pewno zapamiętam na długo
Kulisy wesela Kasi Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. "Była to niezwykła uroczystość"
Aleksandra Ligęza w rozmowie z nami podzieliła się też swoimi wrażeniami z wesela Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego. Wokalistka przyznała wprost - była to niezwykła uroczystość, a od pary młodej było czuć wiele dobra, ciepła i miłości.
Przede wszystkim była to niezwykła uroczystość. Od samego początku czuć było od Pary Młodej ogromne ciepło, miłość i pozytywną energię. Kasia i Maciek to niesamowici ludzie – bardzo się cieszyliśmy z całym zespołem, że to właśnie nam zaufali w tym wyjątkowym dniu i powierzyli zarówno oprawę muzyczną ślubu, jak i całego wesela oraz prowadzenie imprezy.
Na koniec wokalistka dodała piękne słowa o uczuciu, jakie bije od Kasi i Maćka.
Widać było, jak na siebie patrzą – z ogromnym uczuciem i szacunkiem. W ich spojrzeniach naprawdę widać miłość.
