W minioną sobotę odbył się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, który bez wątpienia można określić jako show-biznesowe wydarzenie roku. Para pobrała się w wyjątkowym miejscu, które Cichopek określiła jako „najpiękniejsze miejsce do powiedzenia sobie TAK”.

Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd znanych z polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dziennikarka Anna Lewandowska, Aleksander Sikora, Joanna i Jacek Kurscy czy Agnieszka i Grzegorz Hyży. Teraz Katarzyna Cichopek podzieliła się nowym nagraniem z wesela.

Bajkowe wesele w hotelu i wyjątkowe kreacje panny młodej

Katarzyna Cichopek zadbała o każdy szczegół swojego ślubu i wesela. Panna młoda zaprezentowała się w kilku różnych kreacjach weselnych, a każda z nich wzbudzała podziw i zachwyt. Stylizacje zostały starannie dobrane, by podkreślić wyjątkowy charakter wydarzenia i olśnić gości. Odpowiedzialna za nie była znana projektantka, Viola Piekut.

Podczas zabawy weselnej goście korzystali z atrakcji dostępnych w wynajętym na wyłączność Hotelu Drop w malowniczym Urszulinie. Uwagę zwracała m.in. oryginalna fotobudka stylizowana na okładkę prestiżowego magazynu modowego.

Dodatkową atrakcją była muzyka na żywo – na weselu wystąpił zespół Alexa&Fonzy, który zadbał o muzyczną oprawę i rozrywkę do białego rana. Całość wydarzenia utrzymana była na najwyższym poziomie, z dbałością o każdy detal.

Katarzyna Cichopek po ślubie: wzruszający film na Instagramie

W niedzielne popołudnie świeżo upieczona żona Macieja Kurzajewskiego – Katarzyna Cichopek – opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótki, romantyczny film z ich ślubu. Na nagraniu widać, jak ona i Maciej Kurzajewski uśmiechają się szeroko i zbliżają się do siebie, aby następnie dotknąć się noskami.

Filmowi towarzyszył poruszający opis:

Nie mogliśmy wyobrazić sobie piękniejszego miejsca, by powiedzieć sobie TAK - napisała Katarzyna Cichopek

To krótkie zdanie doskonale oddaje emocje, jakie towarzyszyły parze w dniu ich ślubu. Wideo szybko stało się hitem sieci i zebrało setki reakcji.

Słodkiego miłego życia Kochani

Mega przepięknie! Widać ten błysk w oku! Kochajcie się!

Gratulacje kochani. Szczęścia miłość i wszystkiego, o czym można sobie wymarzyć - piszą internauci

I my również dołączamy się do tych słów!

