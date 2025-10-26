Cichopek zabrała głos po ślubie. Pokazała nowe nagranie z wielkiego dnia
Katarzyna Cichopek i Maciej Kurzajewski powiedzieli sobie „tak”! Aktorka opublikowała nowe nagranie z ich wyjątkowego dnia, nie kryjąc emocji. Wielkie wesele, kilka kreacji i tłum gwiazd – to było wydarzenie roku!
W minioną sobotę odbył się ślub Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego, który bez wątpienia można określić jako show-biznesowe wydarzenie roku. Para pobrała się w wyjątkowym miejscu, które Cichopek określiła jako „najpiękniejsze miejsce do powiedzenia sobie TAK”.
Na uroczystości pojawiło się wiele gwiazd znanych z polskiego show-biznesu. Wśród zaproszonych gości znaleźli się m.in. dziennikarka Anna Lewandowska, Aleksander Sikora, Joanna i Jacek Kurscy czy Agnieszka i Grzegorz Hyży. Teraz Katarzyna Cichopek podzieliła się nowym nagraniem z wesela.
Bajkowe wesele w hotelu i wyjątkowe kreacje panny młodej
Katarzyna Cichopek zadbała o każdy szczegół swojego ślubu i wesela. Panna młoda zaprezentowała się w kilku różnych kreacjach weselnych, a każda z nich wzbudzała podziw i zachwyt. Stylizacje zostały starannie dobrane, by podkreślić wyjątkowy charakter wydarzenia i olśnić gości. Odpowiedzialna za nie była znana projektantka, Viola Piekut.
Podczas zabawy weselnej goście korzystali z atrakcji dostępnych w wynajętym na wyłączność Hotelu Drop w malowniczym Urszulinie. Uwagę zwracała m.in. oryginalna fotobudka stylizowana na okładkę prestiżowego magazynu modowego.
Dodatkową atrakcją była muzyka na żywo – na weselu wystąpił zespół Alexa&Fonzy, który zadbał o muzyczną oprawę i rozrywkę do białego rana. Całość wydarzenia utrzymana była na najwyższym poziomie, z dbałością o każdy detal.
Katarzyna Cichopek po ślubie: wzruszający film na Instagramie
W niedzielne popołudnie świeżo upieczona żona Macieja Kurzajewskiego – Katarzyna Cichopek – opublikowała na swoim profilu na Instagramie krótki, romantyczny film z ich ślubu. Na nagraniu widać, jak ona i Maciej Kurzajewski uśmiechają się szeroko i zbliżają się do siebie, aby następnie dotknąć się noskami.
Filmowi towarzyszył poruszający opis:
Nie mogliśmy wyobrazić sobie piękniejszego miejsca, by powiedzieć sobie TAK
To krótkie zdanie doskonale oddaje emocje, jakie towarzyszyły parze w dniu ich ślubu. Wideo szybko stało się hitem sieci i zebrało setki reakcji.
Słodkiego miłego życia Kochani
Mega przepięknie! Widać ten błysk w oku! Kochajcie się!
Gratulacje kochani. Szczęścia miłość i wszystkiego, o czym można sobie wymarzyć
I my również dołączamy się do tych słów!
