Wokół scen seksu w "Greyu" krążyły już legendy. Mówiło się, że Dakota Johnson ma dublerkę pośladków, a Jamie nie chce pokazać wszystkiego, choć producenci bardzo go do tego namawiali. Przy 1. części dużo pisało się o tym, że między aktorami nie iskrzy, ale przy 2. części już lepiej oceniano ich sceny seksu. Co piszą teraz? Choć reżyser chciał, żeby sceny łóżkowe były pikantne i perwersyjne to ponoć wypadają zbyt poważnie, "niczym w gumowych rękawiczkach i z użyciem płynu antyseptycznego".