Jamie Dornan i Dakota Johnson promują właśnie film "Nowe oblicze Greya". Para aktualnie jest w Paryżu, gdzie odbyła się oficjalna premiera filmu, ale zaledwie kilka dni wcześniej byli w Hollywood. Jamie i Dakota zaprezentowali się w Hollywood, gdzie razem z innymi aktorami, reżyserem Jamesem Foleyem oraz autorką książek E. L. James spotkali się z fanami. Filmowa Anastasia Steele i Christian Grey chętnie pozowali do zdjęć z fanami. W pewnej chwili podeszły do nich dwie, atrakcyjne dziewczyny. Jamie Dornan nie mógł się opanować i jednej z nich zajrzał w dekolt. Nie zrobił tego na tyle dyskretnie, żeby nie zauważyła tego Dakota Johnson! Co zrobiła aktorka? Zobaczcie to wideo!

Jamie Dornan o swoich relacjach z Dakotą Johnson

Od premiery 1. części filmu "50 twarzy Greya" w mediach często pojawiały się artykuły na temat zażyłych relacji głównych bohaterów. Mówiło się, że między aktorami iskrzy nie tylko na ekranie, ale też w życiu prywatnym. Choć w filmie widać było między nimi chemię, prywatnie pozostali przyjaciółmi. Jamie ma żonę Amelię, a Dakota obecnie spotyka się z Chrisem Martinem. Ostatnio w jednym z wywiadów Jamie Dornan zdradził, jakie relacje łączą go z Dakotą Johnson.

Nasze relacje są prawie takie jak między bratem i siostrą. (…) Kochamy się i szanujemy, czujemy się ze sobą dobrze - powiedział aktor.

Fani filmu z pewnością nie będą zadowoleni z takiej odpowiedzi, ale czas pogodzić się z tym, że Jamie i Dakota nigdy nie będą Robem i Kristen ;)

Jamie Dornan i Dakota Johnson na premierze w Hollywood

Jamie Dornan z żoną na premierze "Greya" w Paryżu

Żona aktora jest w ciąży