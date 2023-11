Od kilku miesięcy nie mówi się o niczym innym, niż kryzys w małżeństwie księżnej Kate i księcia Williama. Mimo że książęca para uchodziła do pewnego momentu za wzór do naśladowania, to jednak szybko okazało się, że relacja Kate i Williama nie jest tak udana i godna pozazdroszczenia. Na jaw wyszło bowiem, że książę zdradził swoją żonę... z jej przyjaciółką!

Ta szokująca wiadomość obiegła świat, a kochanka księcia, czyli Rose Hanbury, znalazła się na ustach wszystkich! Zagraniczne media donosiły, że księżna Kate całkowicie zerwała z nią kontakty i kazała wykluczyć zarówno ją, jak i jej męża z towarzystwa. Coś jednak poszło nie tak...

Księżna Kate i kochanka Williama na kolacji u królowej

Jak się bowiem okazuje, Rose Hanbury pojawiła się na bankiecie z okazji przyjazdu amerykańskiej delegacji do Wielkiej Brytanii! Mało tego, Rose podczas kolacji siedziała blisko księcia Williama. Czujni fotoreporterzy uchwycili Rose w Pałacu Buckingham. Oczywiście nie byłoby w tym nic szokującego, gdyby nie fakt, że była tam również księżna Kate! Co jednak ciekawe, wyglądała na bardzo szczęśliwą, a obecność kochanki męża nie zepsuła jej nastroju.

Nie wiadomo jednak, dlaczego właściwie Rose przyszła na bankiet - czy księżna Kate nie ma tak wysokiej pozycji w brytyjskiej rodzinie królewskiej, że nie była w stanie wykluczyć Rose z towarzystwa i zakazać jej pojawiania się na brytyjskim dworze, czy może jednak jej była przyjaciółka została zaproszona na to wydarzenie, by uciszyć plotki związane z jej rzekomym romansem z księciem?

Jak myślicie, dlaczego Rose pojawiła się na bankiecie w Pałacu?

Książę William i Rose byli ponoć kochankami

Księżna Kate wyglądała na szczęśliwą na bankiecie

