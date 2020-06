Ruszają zdjęcia do "Dziewczyn z Dubaju"! Doda zdradziła obsadę. Są duże nazwiska!

To będzie najbardziej wyczekiwana premiera przyszłego roku! Już 22 stycznia 2021 roku do kin trafi kontrowersyjny film pt. "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej. Producentka, Doda, zdradziła właśnie obsadę filmu. Nie brakuje dużych nazwisk! Zobaczcie, kto zagra w filmie o głośnym seksskandalu, tzw. "aferze dubajskiej"!

Zobacz także: Doda podkręca atmosferę wokół "Dziewczyn z Dubaju". "Liczę na pozwy!"

Obsada filmu "Dziewczyny z Dubaju" - kto zagra?

Już wiadomo kto zagra w głośnym filmie Dody, Emila Stępnia i Marii Sadowskiej. Już 16 czerwca 2020 roku ruszają zdjęcia, a Doda zdradziła nazwiska aktorów, którzy wcielą się w role głównych bohaterów.

W gwiazdorskiej obsadzie filmu znajdą się takie nazwiska jak: Katarzyna Figura, Jan Englert i Beata Ścibak-Englert, Paulina Gałązka, Katarzyna Sawczuk, Olga Kalicka, Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski.

Oparte na prawdziwych wydarzeniach „Dziewczyny z Dubaju” zdemaskują hipokryzję polskiego show biznesu i ujawnią całą prawdę na temat tzw. „afery dubajskiej”, w którą zamieszane były zarówno celebrytki i modelki, jak również wiele znanych postaci ze świata polityki, biznesu, czy sportu. - czytamy w opisie

Zdjęcia do filmu będą kręcone zarówno w luksusowych miejscach w Polsce, jak i zagranicznych prestiżowych lokacjach m.in. w Cannes, Nicei, Courchevel i Dubaju. Za scenariusz do filmu odpowiada Mitja Okorn.

O czym będzie film "Dziewczyny z Dubaju"?

Emi to młoda ambitna dziewczyna, która od lat marzy o wielkim świecie. Gdy tylko nadarza się okazja, bez wahania wskakuje w jego tryby, stając się ekskluzywną damą do towarzystwa. Wkrótce to ona na zaproszenie arabskich szejków zaczyna werbować polskie miss, celebrytki, gwiazdy ekranu i modelki. Jednak ten niedostępny, opływający w luksusy świat już niedługo pokaże swoją mroczną stronę… - czytamy w oficjalnej zapowiedzi.

Po raz pierwszy w swojej filmowej karierze podejmuję temat bohatera, a raczej bohaterki, która nie jest w jednoznaczny sposób pozytywna. Jest to dla mnie bardzo ciekawa i nowa droga, zupełnie nowe doświadczenie. �Wszyscy jednak kochamy filmy o gangsterach i fascynujemy się mrocznymi bohaterami, mimo że wiemy, że są to ludzie o wątpliwej moralności. Robimy więc kino gangsterskie tylko, że z dziewczynami lekkich obyczajów w roli głównej. Ciemna strona ludzkiej natury, to do czego być może każdy z nas jest zdolny bądź nie jest, to temat, który zawsze fascynował i widzów, �i filmowców. Takie pytanie chciałabym, żeby widz zadał sobie po wyjściu z kin - mówi Maria Sadowska

Reżyserka zwraca również uwagę na fakt, że film podniesie bardzo trudny temat dotyczący handlu ludźmi. A jak do nowego zadania podchodzi Doda? Producentka zwraca uwagę nie tylko na modelki, którym spodobał się taki sposób na zarobek ale również na klientów z Polski, którzy na co dzień dbają o swój idealny wizerunek mężów i ojców.

Moją misją jest robienie filmów z morałem. Zadaniem „Dubajek” jest, by młode dziewczyny poczuły dumę i satysfakcję ze swoich ambicji, ciężkiej pracy i niechodzenia na skróty. Aby sztuczny blichtr niektórych celebrytek nie był wzorem do naśladowania i powodem do zazdrości. W tej historii za każdą kupioną firmową torebką kryje się sprzedaż moralności i siebie. Nie zapomniałam jednak o drugiej stronie medalu. Film pokaże również hipokryzję klientów z Polski, którzy do dnia dzisiejszego cieszą się z nienagannego medialnego wizerunku mężów i ojców. Ups. - zapowiada Doda

Będzie się działo!

Zobacz także: Maria Sadowska zdradza, kim są tytułowe "Dziewczyny z Dubaju": "Obnoszą się luksusem i sukcesem"

Doda zdradziła główną obsadę "Dziewczyn z Dubaju. Zdjęcia ruszają 16 czerwca 2020 roku. Film trafi do kin już 22 stycznia 2021 roku. Oto gwiazdorska obsada: Jan Englert i Beata Ścibakówna.

East News

Katarzyna Figura i Katarzyna Sawczuk zagrają w filmie "Dziewczyny z Dubaju".

Anna Karczmarczyk i Józef Pawłowski zagrają w filmie "Dziewczyny z Dubaju".

Paulina Gałązka i Olga Kalicka zagrają w filmie "Dziewczyny z Dubaju".