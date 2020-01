Maria Sadowska zdradza, kim są tytułowe "Dziewczyny z Dubaju": "Obnoszą się luksusem i sukcesem"

Maria Sadowska zdradza szczegóły filmu "Dziewczyny z Dubaju". Książka Piotra Krysiaka, na podstawie której powstaje ekranizacja, wzbudziła wiele kontrowersji już w momencie pojawienia się na rynku. To własnie Maria Sadowska wyreżyseruje kontrowersyjny obraz, za produkcję którego odpowiadają Doda i Emil Stępień.

Kolejne szczegóły dotyczące filmu zdradziła Maria Sadowska. Jak będzie wyglądała fabuła? Czy polski widz jest na to gotowy?

Maria Sadowska zdradziła sporo szczegółów dotyczących filmu "Dziewczyny z Dubaju". Ekranizacja nie będzie sztywno opierała się na tym, co zostało zawarte w książce Piotra Krysiaka. Reżyserka chce zaznaczyć w filmie szerszy punkt widzenia, nie tylko krytykę postawy młodych dziewczyn, które wybrały luksusowe życie jako panie do towarzystwa:

Fascynuje mnie niejednoznaczność moralnych wyborów, których dokonywały te dziewczyny. Scenariusz powstał na podstawie książki Piotra Krysiaka, który obnażył kulisy wyjazdów młodych Polek w charakterze luksusowych kobiet do towarzystwa arabskich szejków. Autor ostro skrytykował dziewczyny. Mam inną ocenę tych zdarzeń. Chcę uniknąć oceniającego spojrzenia. Nie chcę patrzeć na nie z góry. Próbuję zrozumieć ich motywację. - powiedziała Maria Sadowska w wywiadzie dla magazynu Wprost.

"Luksusowe życie" tych dziewcząt miało także wiele ciemnych stron:

Śmiało można rzec, że to był wielki, współczesny harem. Kobiety były uwięzione w złotej klatce, nie mogły samodzielnie opuszczać terenu hotelu czy posesji. (...) Były przypadki przemocy, załamania nerwowe, ucieczka w uzależnienie od alkoholu, próby samobójcze, mocne perwersje

Maria Sadowska zdradziła również, na czym będzie polegała fabuła filmu "Dziewczyny z Dubaju":

To historia jednej dziewczyny, oparta na podstawie wielu opowieści kobiet, które uczestniczyły w tego typu wyjazdach. (...) Bohaterka zakłada świetnie prosperujący, aczkolwiek bardzo niemoralny biznes (...). Sprytna dziewczyna sprawia, że Polki są wręcz uwielbiane, podziwiane, pożądane. Bo bogaczom z Bliskiego Wschodu nie chodziło tylko o seks, lecz także o ciekawe towarzystwo

Niektóre "Dziewczyny z Dubaju", które były inspiracją dla napisania powieści wciąż działają w show biznesie i nie kryją się ze swoim bogactwem. Maria Sadowska opowiedziała o niektórych z nich, nie wskazując jednak konkretnych nazwisk:

(...) część z nich żyje w cieniu. Niestety są też takie, które są osobami publicznymi. Obnoszą się luksusem i sukcesem, co jest pewnym rodzajem niezdrowej hipokryzji. Jedna wyszła za mąż za miliardera i mieszka w Nowym Jorku, prawdziwa "Pretty Woman". Ale większość nie wyszła z tego obronną ręką. Do dziś tkwią w prostytucji, choć zaczynało się to jak z pozoru niewinna fascynująca zabawa.