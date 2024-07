Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan skomentowali postawę Renaty Kaczoruk w programie "Azja Express". Małżonkowie odpadli we wczorajszym odcinku show. Wielu fanów programu obarcza za to właśnie partnerkę Kuby Wojewódzkiego. Powód? Renata Kaczoruk odmówiła podwiezienia Małgosi Rozenek i Radka Majdana na wczorajszym odcinku rajdu po Azji. Internauci są bezlitośni wobec dziewczyny Kuby Wojewódzkiego. Pojawiło się mnóstwo negatywnych komentarzy na jej temat. A co o zachowaniu Renaty Kaczoruk myślą Małgosia i Radek? Ich wypowiedź może Was zaskoczyć. Polecamy: Kłótnie w przyjaźni – jak rozwiązać konflikt z bliską osobą

Reklama

My się bardziej martwiliśmy o nią. Naprawdę! Przyrzekam! Był taki czas, w którym każdy z nas był razem i się wspieraliśmy, i jakieś takie inne postawy od tych, które my tam widzieliśmy, trochę wzbudzały w nas troskę: "Czy ty wiesz, co robisz, dziewczyno?!" - powiedziała Małgorzata Rozenek w "Dzień dobry TVN".

Radosław Majdan podkreślił natomiast, że rywalizacja w programie owszem była, ale

W całej tej rywalizacji zawsze trzeba zachować zdrowy rozsądek. Wszystko w duchu walki i w duchu poszanowania rywala, nie za wszelką ceną i nie po trupach. Ale też nie chcę tego wyolbrzymiać. Na pytanie, czy to nas deprymowało odpowiadamy - nie! Takie akcje mnie bardziej motywują do działania. Jeżeli widzę, że ktoś zachowuje się niesportowo, to może mnie to tylko pozytywnie zmotywować - dodał.

Małgosia Rozenek podkreśliła, że udało im się zachować zdrowy dystans do tego, co działo się na planie "Azji Express".

My mieliśmy do tego takie podejście, że to jest program, więc to nie wpływało na nas jako ludzi. Absolutnie - podsumowała Małgorzata Rozenek.

Żałujecie, że Rozenek i Majdan już odpadli? Będziecie oglądać kolejne odcinki?

Zobacz także

Zobacz też: Azja Express: Fani są załamani odpadnięciem Małgorzaty Rozenek i... ostro hejtują Renatę Kaczoruk!

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan odpadli z programu "Azja Express".

East News

Wielu fanów pary obarcza Renatę Kaczoruk winą za odpadnięcie pary. Modelka jest najbardziej hejtowaną uczestniczką show!

Reklama

Małgorzata Rozenek i Radosław Majdan byli ulubioną parą w Azja Express.