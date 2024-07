4 z 10

Małgorzata Rozenek

Małgorzata Rozenek ma niesamowitą figurę, którą potrafi podkreślić odpowiednimi kreacjami. Idealnie dobiera sukienki do swojej sylwetki. Rozenek stawia na bardzo kobiece kreacje. We wrześniu 2014 roku gwiazda schudła najbardziej. Wtedy okazało się, że Rozenek nie stosowała żadnej diety, a winna utracie kilogramów była... choroba - grypa żołądkowa. My uważamy, że Małgorzata Rozenek wygląda teraz bardzo dobrze, a jej szczupłe nogi do nieba... My je kochamy!