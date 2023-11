2 z 4

To już koniec małżeństwa Justyny i Piotra Żyłów? Niestety, według informacji "Super Expressu" wszystko na to wskazuje! Dziennik informuje bowiem, że para spotkała się dziś na pierwszej rozprawie rozwodowej w sądzie w Bielsku-Białej.

Justyna i Piotr do tej pory nie skomentowali medialnych informacji, ale to co dziś rano opublikowała w sieci żona skoczka może być dowodem na to, że ich rozwód stał się faktem.

Zobaczcie, co napisała!

Zobacz także: "Jak zostawia cię mąż z dwójką dzieci..." Korwin Piotrowska komentuje głośne rozstanie Piotra Żyły z żoną