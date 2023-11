Reklama

Justyna Żyła opowiedziała w wywiadzie dla "Dzień dobry TVN" Mateuszowi Hładkiemu o swoich planach na przyszłość i sesji w "Playboyu". A także, czy zdecyduje się na rozwód. Czy Justyna nadal ma żal do Piotra Żyły i czy poznała jego kobietę, którą żona Piotra oskarżała o powód ich rozstania?

Dziennikarz zadawał jej odważne pytania. M.in. o to, czy sesja dla "Playboya" to manifest a może sygnał dla męża?

- Młodo zostałam matką. Wiadomo, że były jakieś tam kompleksy. Do tej pory, wiadomo, każda kobieta jakieś ma. Ale zawsze chciałam zrobić sobie taką sesję na pamiątkę, póki teraz czuję się pewna siebie, atrakcyjna i chciałam to uwiecznić, i mieć pamiątkę na starość. Nie wiem, czy mogę powiedzieć sama o sobie, ale podobają mi się te zdjęcia, naprawdę - powiedziała Żyła.

- No i to hasło - "Góralu, czy ci nie żal?" - zwrócił uwagę Hładki. - Hasło akurat odbieram trochę tak, że tak powiem, dla mnie to jest zabawne. Myślę, że Piotr się na to nie obrazi - odpowiedziała.



Justyna podkreśliła, że nie zrobiła sesji tylko dlatego, żeby pokazać Piotrowi Żyle co stracił.

- Zrobiłam to wyłącznie dla siebie.

Żona skoczka wyjaśniła również, dlaczego nie wytrzymała i ogłosiła w mediach społecznościowych, że została porzucona przez męża:

- Na pewno nie było mu łatwo. Dużo osób uważało, że nie powinno się takich rzeczy upubliczniać. Ale powiem tak - mnie to bardzo pomogło. Niektórzy wiedzieli o tej sytuacji, bliżsi i dalsi znajomi, a niektórzy byli do tego stopnia bezczelni, że pytali co tam u Piotrka: „kiedy wraca z obozu, z zawodów i tak dalej...”. To było dla mnie męczące. I czuję od tego czasu, jakby kamień mi z serca spadł.

Jakie teraz wyglądają jej relacje z mężem?

Nie chciałabym się wypowiadać na ten temat, ale myślę, że wszystko idzie w dobrym kierunku.

Justyna Żyła podkreśliła, że upublicznienie spraw prywatnych nie miało na celu wypromować jej osoby, nie korzystała z doradców od PRu czy wizerunku.

Justyna Żyła o rozwodzie

Czy się rozwiedziecie? - zapytał Hładki.

- Nie chciałabym się na ten temat rozmawiać. To jest sytuacja, która dotyczy nas obojga, a nie chce wypowiadać bez konsultacji z nim. Zawsze coś pozostanie między nami. To nasze małżeństwo to pół naszego życia, mamy dwójkę dzieci. Dlatego nie warto chować żalu i urazy, bo to do niego prowadzi.

Dziennikarz zadał również bardzo mocne, osobiste pytanie: Czy znasz osobę z którą Piotr teraz jest?

- Nie znam i nie chciałabym komentować – ucięła krótko Justyna Żyła.

Justyna Żyła zaznaczyła, że teraz zaczyna nowe życie i nie chce popełniać wcześniejszych błędów.

Sama chyba się w tej przestrzeni zamknęłam, bo chciałam stworzyć dzieciom stworzyć rodzinę bliską ideału, wynagrodzić tym, że ja z nimi jestem, to mnie przygasiło i to nie do końca było dobre.

Justyna przyznała, że teraz to się zmieni i że dostała propozycję napisania książki, ale kulinarnej! Żyła powiedziała, że teraz chce się zająć swoim blogiem kulinarnym.

Justyna Żyła zaczyna nowe życie.

Justyna Żyła rozwiedzie się z Piotrem?

