Marta Kaczyńska i Marcin Dubieniecki po 9 latach podjęli decyzję o rozwodzie! We wtorek odbyła się pierwsza rozprawa rozwodowa i sądząc po humorach, jakie parze dopisywały w sądzie, to sprawa zakończyła się dla nich pomyślnie. Na zdjęciach możemy zobaczyć, że Marta Kaczyńska i Marcin Dubieniecki rozstają się w przyjaźni i nie mają zamiaru toczyć ze sobą wojny. Widać również, że mąż prawniczki wyraźnie schudł. Przypominamy, że Marcin ostatnie 14 miesięcy spędził w areszcie, z którego wyszedł pod koniec września. Adwokat jest podejrzany o kierowanie grupą przestępczą i wyłudzenie 14,5 mln zł z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Żeby wyjść z aresztu musiał zapłacić 3 mln złotych kaucji, ma zakaz opuszczania kraju do czasu procesu. Ostatnie miesiące nie były dla niego łatwe, dlatego z pewnością wsparcie Marty jest mu bardzo potrzebne. Czy po rozwodzie zostaną przyjaciółmi? Sądząc po zdjęciach z sądu, Marta i Marcin cały czas utrzymują przyjazne kontakty. Zobaczcie zdjęcia!

