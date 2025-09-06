W miniony piątek, 5 sierpnia 2025 roku, wszystkie media obiegła wstrząsająca wiadomość o śmierci uwielbianej dziennikarki. W tragicznym wypadku samochodowym, do którego doszło na drodze ekspresowej S19 na Podkarpaciu, zginęła Katarzyna Stoparczyk. Informację o jej śmierci przekazała redakcja Radia 357, a także Trójka Program III Polskiego Radia. W zdarzeniu życie straciły dwie osoby, a trzy inne zostały ranne. Jedna z rannych osób została przetransportowana śmigłowcem do szpitala. Śmierć Katarzyny Stoparczyk poruszyła całe środowisko dziennikarskie i artystyczne. Artur Andrus pożegnał ją w poruszającym wpisie.

Tak Artur Andrus żegna Katarzynę Stoparczyk

Tragiczne informacje o śmierci Katarzyny Stoparczyk poruszyły wszystkimi. Dziennikarkę w poruszających słowach pożegnała m.in. Monika Richardson. Głos zabrał również Artus Andrus, który niedawno mierzył się ze śmiercią swojej przyjaciółki, Joanny Kołaczkowskiej. Teraz Andrus żegna kolejną bliską mu osobę . Wieloletni kolega Katarzyny Stoparczyk z Trójki, opublikował poruszający wpis na Facebooku. Udostępnił oficjalne pożegnanie redakcji Trójki i dodał osobiste wspomnienie:

Kasia na zdjęciach jest uśmiechnięta. I zawsze się uśmiechała, kiedy mijaliśmy się przy Myśliwieckiej. Nam się dzisiaj trudno uśmiechać, ale Jej uśmiech pozostanie z nami na zawsze. Żegnaj, sąsiadko z radiowego korytarza napisał na Facebooku.

Poruszające pożegnania ze strony Trójki i Radia 357

Redakcja Trójki zamieściła na Facebooku emocjonalne oświadczenie, informując o śmierci swojej koleżanki: "Z ogromnym żalem i smutkiem informujemy o śmierci naszej redakcyjnej koleżanki Katarzyny Stoparczyk. Dzielimy się tą informacją teraz – zgodnie z wolą rodziny. Jest to informacja, która spadła na nas niespodziewanie. Kasiu... Kasiu, brakuje nam słów. Cała redakcja Trójki składa Rodzinie i Bliskim wyrazy głębokiego współczucia."

Również Radio 357 poinformowało jako pierwsze o tragedii, czym poruszyło swoich słuchaczy i całą społeczność radiową. W sieci pojawiły się dziesiątki wpisów i wspomnień. Na wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk zareagował m.in. Jurek Owsiak, który w przejmujących słowach zdradził, jaka naprawdę była dziennikarka.

Kim była Katarzyna Stoparczyk? Wspomnienie jej dorobku

Katarzyna Stoparczyk przez lata była związana z Programem III Polskiego Radia, gdzie prowadziła popularne audycje takie jak "Duże dzieci", "Dzieci wiedzą lepiej" i "Zagadkowa Niedziela". Ostatnie lata swojej kariery spędziła w Radiu 357, współtworząc audycje i inicjatywy kulturalne.

Chociaż ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu to zawodowo realizowała się w radiu i telewizji. W przeszłości to właśnie Katarzyna Stoparczyk razem z Wojciechem Mannem współtworzyła program "Duże dzieci" w TVP.

