5 września, około godziny 15:00, na trasie S19 w województwie podkarpackim doszło do tragicznego wypadku samochodowego. W zdarzeniu brały udział dwa samochody osobowe. Dziennikarka Katarzyna Stoparczyk zginęła na miejscu jako pasażerka. W samochodzie towarzyszył jej mężczyzna. W wyniku wypadku dwie osoby poniosły śmierć na miejscu, a trzy kolejne zostały ranne. Na miejsce zdarzenia wezwano śmigłowiec Lotniczego Pogotowia Ratunkowego.

"Zrobię, żeby wszystko było najlepiej". Ostatnia wiadomość dziennikarki

W piątkowy wieczór wszystkie media przekazały smutną wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk. Okazało się wówczas, że dziennikarka zginęła w tragicznym wypadku samochodowym. Teraz wyszło na jaw, że zaledwie kilka minut przed tragedią, dokładnie o godzinie 14:39, Katarzyna Stoparczyk wysłała SMS do swoich współpracowników z Biura Literackiego. Ustalała z nimi szczegóły jej udziału w wydarzeniu w wydarzeniu kulturalnym w Stroniu Śląskim.

W ostatniej wiadomości, wysłanej o 14:39, napisała: ''zrobię, żeby wszystko było najlepiej''. czytamy na Facebooku.

Współpracownicy Stoparczyk dodali: "Nikt tak 'najlepiej' jak Kasia nie potrafił. I nikt jej w tym 'najlepiej' nie zastąpi".

Kim była Katarzyna Stoparczyk? Dorobek, który poruszał pokolenia

Katarzyna Stoparczyk była postacią znaną i cenioną w świecie mediów. Ukończyła Akademię Muzyczną we Wrocławiu, jednak jej zawodowa ścieżka związana była z radiem i telewizją. Przez lata prowadziła audycje w radiowej Trójce, m.in. "Dzieci wiedzą lepiej" oraz "Myślidziecka 3/5/7". W Telewizji Polskiej współtworzyła popularny program "Duże Dzieci" wraz z Wojciechem Mannem.

Oprócz pracy medialnej, była również autorką książek oraz reżyserką spektakli teatralnych. Jej twórczość cechowała wyjątkowa empatia i umiejętność rozmowy, zwłaszcza z dziećmi. Radio 357, które również współpracowało ze Stoparczyk, zaznaczyło, że "w swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości".

Miała wystąpić w Katowicach. Kongres Kobiet bez jednej z najważniejszych głosów

Tragedia wydarzyła się na dzień przed zaplanowanym występem Katarzyny Stoparczyk na Kongresie Kobiet w Katowicach, który miał się odbyć 6 września. Dziennikarka planowała mówić o tematach bliskich jej sercu: edukacji, bezpieczeństwie dzieci i problemach młodzieży w kryzysie. Jeszcze dzień wcześniej była aktywna w mediach społecznościowych. Na Instagramie opublikowała fragment swojej audycji "Dzieci wiedzą lepiej", a na Facebooku zapraszała do udziału w Kongresie Kobiet. Jej nagła śmierć pozostawiła ogromną pustkę i niedosyt niewypowiedzianych słów.

Śmierć dziennikarki poruszyła opinię publiczną. Katarzynę Stoparczyk pożegnała m.in. Monika Richardson, a Jurek Owsiak w przejmującym wpisie zdradził, jaka dziennikarka była naprawdę.

