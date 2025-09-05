Katarzyna Stoparczyk była uznaną dziennikarką radiową i telewizyjną. Przez wiele lat współpracowała z Programem Trzecim Polskiego Radia, gdzie prowadziła popularne audycje. Związana była również z TV Polonia, gdzie realizowała programy poświęcone kulturze. Widzowie mogli ją pamiętać również jako współprowadzącą programu „Pytanie na śniadanie”.

Tragiczny wypadek z udziałem Katarzyny Stoparczyk

Dramat rozegrał się 5 września przed godziną 15 w miejscowości Jeżowe na Podkarpaciu. To tam doszło do tragicznego wypadku, w którym zginęła Katarzyna Stoparczyk. Informację o śmierci dziennikarki jako pierwsze podały Radio 357 i TVN24.

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że odeszła Katarzyna Stoparczyk – dziennikarka radiowa i telewizyjna, autorka książek, reżyserka spektakli teatralnych. W swoich programach w niezwykły sposób potrafiła rozmawiać z dziećmi, a dorosłym przypominała o ich dziecięcej wrażliwości

Informacja o śmierci Katarzyny Stoparczyk wstrząsnęła zarówno jej współpracownikami, jak i słuchaczami oraz widzami. Jej niespodziewane odejście to ogromna strata dla środowiska medialnego i kulturalnego w Polsce.

Monika Richardson w żałobie. Poruszające pożegnanie przyjaciółki

Wśród wielu osób, które zabrały głos po śmierci Katarzyny Stoparczyk, była również jej bliska przyjaciółka, Monika Richardson. Dziennikarka opublikowała emocjonalny wpis, w którym nie kryła swojego smutku i niedowierzania.

To się nie dzieje naprawdę! Ludzie, dlaczego? Taka cudna osoba. Miałyśmy się spotkać za chwilę w Katowicach. Dlaczego? Właśnie wtedy, gdy wydawało mi się, że akceptuję to, jak ten świat działa... Kaśka!

W poście opublikowała czarno-białe zdjęcie Katarzyny Stoparczyk oraz fragment ich rozmowy, być może jednej z ostatnich. Jej wyznanie poruszyło setki internautów, którzy dołączyli się do wyrazów współczucia.

