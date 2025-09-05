Katarzyna Stoparczyk, znana i ceniona dziennikarka, zmarła w tragicznych okolicznościach 5 września. Tuż przed godziną 15, w miejscowości Jeżowe w województwie podkarpackim doszło do zderzenia dwóch pojazdów. W jednym z nich znajdowała się właśnie Stoparczyk. Niestety, to tam zakończyło się jej życie. Wiadomość o jej śmierci poruszyła nie tylko współpracowników i słuchaczy, ale także całą branżę medialną. Obszerny wpis opublikował w mediach m.in. Jurek Owsiak. Wspomniał o ostatnim wystąpieniu dziennikarki dla WOŚP

Radio 357 żegna Katarzynę Stoparczyk – poruszające pożegnanie

Radio 357, z którym była związana w ostatnich latach, poinformowało o śmierci Katarzyny Stoparczyk w swoich mediach społecznościowych. W pożegnalnym wpisie podkreślono jej niezwykły talent do rozmów z dziećmi oraz przypominania dorosłym o dziecięcej wrażliwości.

Pracownicy radia złożyli wyrazy współczucia rodzinie i bliskim dziennikarki. Podkreślono również, że jej wkład w rozwój radia i telewizji pozostanie niezapomniany, a jej odejście to ogromna strata dla społeczności radiowej.

Jurek Owsiak żegna Katarzynę Stoparczyk

Śmierć dziennikarki wstrząsnęła m.in. Jurkiem Owsiakiem. Prezes WOŚP chętnie angażował dziennikarkę do swoich działań na rzecz fundacji, a w swoim emocjonalnym wpisie przypomniał jedno z jej ostatnich wystąpień.

Kasia Stoparczyk nie żyje. Wiadomość, która na każdego z nas w Fundacji spadła jak grom z jasnego nieba, bo kiedy mówimy o wypadku, jesteśmy zdani na wiadomości nagłe, do których kompletnie nie jesteśmy przygotowani. I ciągle nie możemy sobie tego poukładać, a już na pewno – zrozumieć. Ledwo chwilę temu na naszych fundacyjnych kanałach w social mediach prezentowaliśmy to, co wydarzyło się na tegorocznej Akademii Sztuk Przepięknych. Kasia była naszym gościem, znana uczestnikom naszego Festiwalu, lubiana. W tym roku także wypełniła sobą Namiot ASP

Dalej dodał:

Jak zwykle dzieliła się niezwykłymi opowieściami, które są jej udziałem, nieprawdopodobnym zrozumieniem dziecięcych myśli, wyobrażeń i porządku rzeczy, jakie najmłodsi mają w głowach. Opowiadała o tym z przejęciem, nikogo nie przekonując, a jedynie przekazując najbardziej prawdziwą, mądrą, relację, która na końcu, tak jak wszystko, co się działo na styku Kasi z dziećmi, była pełna wyjątkowego szacunku, zrozumienia i zrozumienia

W swoim wpisie Jurek Owsiak podkreślił również, jak niezwykłą postacią była Katarzyna Stoparczyk. Swoją empatią i otwartością zjednała wokół siebie rzeszę sympatyków.

Uczmy się od Kasi tego, co nam przekazywała. Pełna przyjaźni, delikatności i wyjątkowo uśmiechniętej do wszystkich jej wspaniałej duszy

Miała wystąpić na Kongresie Kobiet – przerwane plany i marzenia

Jednym z ostatnich zaplanowanych wystąpień Katarzyny Stoparczyk był udział w Kongresie Kobiet w Katowicach, który miał odbyć się w sobotę. Jej obecność miała być jednym z punktów programu, a wystąpienie zapewne poruszyłoby uczestników, jak wiele jej wcześniejszych występów medialnych. Niestety, los zadecydował inaczej.

