W piątek media obiegła druzgocąca informacja – nie żyje Katarzyna Stoparczyk, znana dziennikarka radiowa i telewizyjna. Jej charakterystyczny głos przez lata towarzyszył słuchaczom m.in. w radiowej Trójce i Radiu 357. Stoparczyk prowadziła autorskie audycje i wywiady, słynęła z rozmów z dziećmi, którym poświęcała ogromną uwagę i ciepło. Wydaje się, jakby chwilę temu upamiętniła Stanisława Soykę w sieci.

Reklama

Wypadek z udziałem Katarzyny Stoparczyk

Wiadomość o śmierci Katarzyny Stoparczyk poruszyła tysiące słuchaczy i środowisko medialne. Wspomnienia, łzy i słowa żalu zalały media społecznościowe. W jednym z ostatnich postów zapowiadano, że dziennikarka miała niebawem spotkać się z Moniką Richardson. Niestety, do tego spotkania już nigdy nie dojdzie.

Do tragedii z udziałem Stoparczyk doszło na Podkarpaciu, na drodze ekspresowej S19. Jak poinformował Ireneusz Szewczyk, rzecznik prasowy Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Nisku, wypadek wydarzył się w piątek przed godziną 15, tuż przed zjazdem na Miejsce Obsługi Podróżnych.

Z przekazanych informacji wynika, że jedno z aut osobowych najechało na tył drugiego pojazdu. Nie wiadomo, jakie były przyczyny tego manewru, jednak jego skutki okazały się tragiczne. Do zderzenia doszło z taką siłą, że śmierć poniosły dwie osoby, a trzy zostały ranne.

Tak Katarzyna Stoparczyk żegnała Stanisława Soykę

Śmierć Katarzyny Stoparczyk to kolejna strata, która spadła na nas w tak krótkim czasie. Raptem dwa tygodnie temu mediami wstrząsnęła informacja o śmierci Stanisława Soyki, który zmarł tuż przed swoim występem w Sopocie. Pożegnalne wpisy zamieściła wówczas w sieci rzesza gwiazd, w tym właśnie Katarzyna Stoparczyk. O wybitnym muzyku pisała:

Pamiętam, że płakał. I że się tych łez nie wstydził. Patrzyliśmy sobie w oczy w malutkim, trójkowym studiu. W audycji myśli dziecka 3/5/7. I nic nam więcej nie było potrzeba. Wiem, że teraz masz już wszystko. Panie Staszku. I wiem też, że Pana życie nie było po to, żeby brać. Pana życie było po to, żeby tak wiele nam dać. Panie Staszku

Dziś jej słowa nabierają nowego znaczenia. Zaledwie chwilę temu podkreślała publicznie, jak wyjątkową i oddaną światu postacią był Stanisław Soyka, a dziś sama jest wspominana takimi słowami przez osoby z branży.

Jechała na Kongres Kobiet

Podobnie jak Stanisław Soyka, Katarzyna Stoparczyk nie zdołała wziąć udziału w planowanym wydarzeniu. Gdy doszło do wypadku, była akurat w drodze do Katowic, gdzie już 6 września miała wziąć udział w Kongresie Kobiet. Sama głośno zapowiadała to wydarzenie w swoich mediach społecznościowych.

Rodzinie i bliskim przesyłamy wyrazy współczucia.

Reklama

Zobacz także: Jurek Owsiak pilnie reaguje na tragiczną śmierć Katarzyny Stoparczyk! Ujawnia, jaka była naprawdę