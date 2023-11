Odkąd Meghan Markle dołączyła do rodziny królewskiej, musi się zmagać z nieprzychylnymi komentarzami. Nie wszyscy zaakceptowali bowiem fakt, że to właśnie ona została żoną księcia Harry'ego. Sprawy nie ułatwiają jej napięte relacje z księżną Kate. Nie jest bowiem tajemnicą, że panie nie przepadają za sobą.

Reklama

Zobacz także: Księżna Kate unika kontaktu z Meghan Markle! Nie chce nawet przebywać z nią w tym samym miejscu

Meghan Markle musi się także zmagać z aferami, które co jakiś czas wybuchają z powodu jej rodziny. Ojciec oraz przyrodnie rodzeństwo robią bowiem wszystko, aby zniszczyć jej reputację. W takiej sytuacji trudno jest się zrelaksować. Wygląda jednak na to, że Meghan Markle się to udało. Podczas wizyty w RPA księżna Sussex tryska bowiem pozytywną energią. Zobaczcie sami!

Roześmiana Meghan Markle z wizytą w Afryce Południowej

W maju na świecie pojawił się synek Harry'ego i Meghan. Od tamtej pory księżna Sussex rzadko pojawiała się podczas oficjalnych wyjść. Nie było również mowy o dalekich podróżach. Teraz jednak, gdy Archie nieco podrósł, para zdecydowała się na wyjątkową wyprawę. Meghan Markle i książę Harry polecieli na 10 dni do Afryki Południowej. Książęca para odwiedzi między innymi RPA, Botswanę, Angolę i Malawi. Towarzyszy im oczywiście ich synek, Archie.

Drugiego dnia wyprawy Meghan Markle tryskała dobrym humorem. Podczas spotkania z ludnością Afryki księżna co raz wybuchała śmiechem, co uwieczniono na zdjęciach. Na uwagę zasługuje także jej wyjątkowo casualowy strój. Meghan Markle miała bowiem na sobie czarne spodnie, białą koszulę oraz modną jeansową kurtkę. W takim wydaniu prezentowała się naprawdę świetnie!

Zgadzacie się z nami?

East News

Widać, że podczas tej wyprawy Meghan Markle zapomniała o swoich troskach. Być może tęskniła za aktywnym życiem

East News

Książę Harry również był w dobrym nastroju. Ta podróż była im potrzebna!

East News