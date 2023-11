Meghan Markle i książę Harry w maju tego roku po raz pierwszy zostali rodzicami. Para przywitała na świecie synka Archiego. Od tego momentu Meghan zdecydowanie zwolniła tempo i skupiła się głównie na opiece nad maleństwem. Przestała podróżować z Harrym i rzadko pokazywała się publicznie. Do teraz! Meghan i Harry udali się w swoją pierwszą daleką podróż od czasów narodzin synka. Oczywiście zabrali go ze sobą! Cała rodzina udała się do Afryki Południowej. Zobaczcie zdjęcia poniżej!

Reklama

Meghan Markle i książę Harry z Archiem w Afryce

Meghan Markle i książę Harry wyruszyli w swoją 10-dniową książęcą trasę po Afryce. Para wraz z synkiem ma odwiedzić RPA, Botswanę, Angolę i Malawi. Podróż zaczęła jednak od Nyanga Township w Południowej Afryce. Przylot książęcej pary wzbudził ogromne emocje, zwłaszcza że na lotnisku można było zobaczyć malutkiego Archiego w ramionach swojej mamy. Uważni obserwatorzy zwrócili uwagę, że Archie miał na głowie czapeczkę swojego taty z 1985 roku! Zobaczcie zdjęcie:

Uwagę zwracała oczywiście również stylizacja Meghan Markle. Księżna wybrała czarną sukienkę w białe cętki. Meghan Markle jak zwykle udowodniła, że doskonale zna się na trendach - w końcu zwierzęce wzory wciąż są na topie. Do tego księżna dobrała buty na koturnach. Podejrzewamy jednak, że to obuwie może nie spodobać się królowej. Nie jest żadną tajemnicą, że Elżbieta II nienawidzi butów na koturnach!

A wy co sądzicie o looku Meghan?

East News

Stylizacja Meghan Markle zwracała uwagę - księżna postawiła na zwierzęce wzory

East News

Meghan Markle czule przywitała się z dziećmi

East News