Małgorzata Rozenek-Majdan i Radosław Majdan w programie "Azja Express" sprawili dzięki swoim genialnym tekstom (Zobacz najlepsze teksty Małgosi Rozenek! Nie tylko "pączek nadziei" ;)!), że pokochała ich cała Polska! Teraz ich niezłe teksty i poczucie humoru zostały wykorzystane w reklamie jednej z sieci komórkowej. Rozenek i Majdan w reklamie biorą udział w zabawnej scence z szamanem, w którego rolę wcielił się Szymon Majewski.

Me is Małgosia and he is Radosław - mówi Rozenek, nawiązując tym samym do tekstu "Me is Victoria Beckham and he is David Beckham" z "Azja Express".