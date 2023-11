Reklama

Trwa "Top Of The Top Sopot Festiwal". Podczas pierwszego dnia festiwalu mogliśmy posłuchać polskich i zagranicznych artystów, którzy zaśpiewali swoje największe hity lat 80. i 90. wśród, których znalazły się m.in. "Live is Life" czy "I’ve Been Thinking About You". Na scenie królowali też polscy artyści, którzy zaśpiewali swoje przeboje. Najbardziej wzruszającym momentem koncertu było wykonanie piosenki "Krakowski Spleen", jednego z największych przebojów Maanamu, w którym występowała Kora. Jak to wyglądało?

Zobacz: Co się działo w domu Kory zaraz po jej śmierci?

Hołd dla Kory w Sopocie. Co zrobił Maleńczuk?

Kasia Kowalska, Organek, Małgorzata Ostrowska, Maciej Maleńczuk oraz Lady Pank oddali hołd Korze. Sopocka publiczność była zachwycona ich wykonaniem piosenki "Krakowski Spleen", wielu ludzi wzruszyło się, aplauz nie miał końca. I choć wykonanie było piękne, jeden artysta nie popisał się... W trakcie solówki, którą wykonywał na gitarze Jan Borysewicz, Maciej Maleńczuk zaczął mówić:

Drodzy państwo, doceńcie wspaniałą grę Janka Borysewicza na gitarze, bo gdyby nie on to polski show-biznes być może wyglądałby zupełnie inaczej, uczcie się od takich ludzi jak on, bo to jest najważniejszy koleś.

Kasia Kowalska była w szoku, Małgorzata Ostrowska próbowała mu przerwać. I nic dziwnego. W końcu był to hołd dla Kory, więc to nie był odpowiedni moment na mówienie o Janie Borysewiczu ( który sam patrzył na Maleńczuka zaskoczony), ani o show-biznesie. Internauci byli zaskoczeni jego "wystąpieniem":

Komentarz Maleńczuka niepotrzebny w tamtej chwili Szkoda, że Maleńczuk w takiej chwili musiał wtrącić swoje 3 grosze nie na temat... Pięknie ???????????? totalnie nie na miejscu słowa Pana Maleńczuka ☹️ Piękne wykonanie.. Szkoda że pan Maleńczuk tak wyskoczył z przemową... Lekko żenujące i smutne to było...

Zobacz: Polskie i zagraniczne gwiazdy przybyły do Sopotu! Rozpoczyna się Top Of The Top Sopot Festival 2018! ZDJĘCIA

Jak to wyglądało? Zobacz wideo:

Reklama

Kasia Kowalska, Organek, Małgorzata Ostrowska, Maciej Maleńczuk, Lady Pank zaśpiewali dla Kory