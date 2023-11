1 z 7

14 sierpnia rusza Top Of The Top Sopot Festival 2018, który potrwa aż 3 dni! Na scenie Opery Leśnej zaprezentuje się ponad 60 wykonawców. Podczas Top Of The Top Sopot Festival 2018 nie zabraknie też zagranicznych gwiazd. Publiczność oraz widzowie przed telewizorami usłyszą hity takich światowych artystów, jak choćby James Arthur, Aloe Blacc czy też Anastacia. Kogo jeszcze zobaczymy podczas Top Of The Top Sopot Festival 2018? Zobaczcie nasza galerię i dowiedzcie się więcej!