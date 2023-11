1 z 5

Kolejna afera w show biznesie z udziałem Dody, Małgorzaty Rozenek, Edyty Górniak oraz stylisty, Bartka Indyki! O co chodzi? Jakiś czas temu w "Fakcie" pojawiła się informacja, że Doda chciałaby współpracować z Bartkiem Indyką - a ten od miesięcy stylizuje właśnie Rozenek:

Ciągle do niego dzwoni. Próbuje zdobyć informację, ile Rozenek mu płaci, żeby zaproponować mu wyższą stawkę. Bartek jest w niezręcznej sytuacji - mówiła w Fakcie osoba z otoczenia stylisty.

Czy rzeczywiście tak jest? Doda na swoim Instagramie wyjaśniła sprawę i pokazała screeny z prywatnej rozmowy z Bartkiem. I to nawet sprzed dwóch lat!

Bartek w rozmowach z Dodą cały czas twierdził, że chciałby z nią pracować. W 2016 roku bał się jednak, że jeśli zacznie stylizować artystkę, zwolni go Edyta Górniak (obecnie Indyka już z nią nie współpracuje). Sytuacja powtórzyła się z Małgosią Rozenek. Ze screenu wynika, że Indyka mógłby pracować z Dodą, pod warunkiem, że zwolni go gwiazda TVN. Czy to oznacza, że panie zakazały mu kontaktu z piosenkarką?

Moja droga, przepraszam cię, ale moje klientki się zbuntowały. I zabroniły mi pracować z tobą. Przepraszam - pisał Indyka.

Czy Ty zawsze musisz pracować z kimś, kto ma ze mną jakiś problem? Najpierw Edyta, teraz one. Powariowały na stare lata czy co? - odpisała mu Doda po tym, jak Indyka powiedział jej o Małgorzacie Rozenek.

Doda zabrała głos również w komentarzach na Instagramie:

Kompletnie nie interesuje mnie, kogo malują czy czeszą moi styliści. Rozenek korzysta od jakiegoś czasu z mojego fryzjera i luz. Nie miałabym serca hamować ich rozwój i karierę oraz stawiać własne uprzedzenia ponad ich możliwość zarobku. Przecież takie zachowanie to dziecinada. A jeżeli chcę mieć kogoś na wyłączność, to podpisuję kontrakt i mam spokój

