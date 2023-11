5 z 5

Beret to już praktycznie jej znak rozpoznawczy. Do swojego ekscentrycznego looku Doda dobrała retro kaszkiet w kolorze fiołkowym z czarnym, lakierowanym daszkiem. Z kolei gigantyczny napis na plecach czarnej, masywnej puchówki wokalistki przypominał każdemu przechodniowi z kim ma do czynienia. Co myślicie o powrocie Dody do dawnego stylu?