Nie oszukujmy się - impreza sylwestrowa jest już bliżej niż nam się wydaje! Zanim się obejrzymy, trzeba będzie szykować sylwestrowe stylizacje, które zazwyczaj stanowią niemały problem. W końcu wszyscy chcemy zachwycać wyglądem i w Nowy Rok wkroczyć z szykiem. Jak to zrobić?

Okazuje się, że to może być wyjątkowo łatwe. W tym roku proponujemy, by zamiast na szałowej kreacji, skupić się na ozdobach na głowę i do włosów, tak ja robią to Meghan Markle czy księżna Kate.

Sylwestrowe ozdoby do włosów w Rossmannie

Ozdoby na głowę czy do włosów zawsze robią wrażenie i mogą być jedynym dodatkiem, nawet do skromnej stylizacji. Wystarczy bowiem klasyczna mała czarna, a do tego fascynator, opaska z ozdobami czy urocza spinka i sylwestrowy look gotowy.

W tym roku Rossmann przybywa nam z pomocą - w sklepach można bowiem kupić doskonałe fascynatory za jedyne 19,99 złotych! Jakie jeszcze ozdoby znajdziecie w sieciówkach? Zobaczcie naszą galerię zdjęć!

