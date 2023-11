Chcesz aby prezenty świąteczne dla twoich bliskich były oryginalne i stylowe? Podaruj im coś, co wybrały gwiazdy! Joanna Krupa, Anna Czartoryska, Anna Jagodzińska i Agnieszka Radwańska uwielbiają modę i należą do grona najlepiej ubranych Polek. Mają jeszcze jedną wspólną cechę - kochają biżuterię i dodatki od polskiej marki Lilou. Spraw, by twoi bliscy skakali z radości po otrzymaniu prezentu i koniecznie zobacz nasze propozycje!

Reklama

Kolczyki dla romantyczki

Mat. prasowe

Anna Jagodzińska chodziła na pokazach najlepszych projektantów i odwiedza światowe stolicy mody. Znana jest również ze swojego wysmakowanego gustu oraz świetniej znajomości trendów. Co ciekawe, top modelka uwielbia nosić polskie marki! Tym razem gwiazda pokochała kolczyki Lune od Lilou. Kolekcja Lune została zainspirowana księżycem - opiekunem snów, marzeń oraz powiernikiem tajemnic. Szukasz prezentu dla wyjątkowej kobiety? Jeśli jest romantyczką, polecamy kolczyki Lune, które podkreślą jej wdzięk i nadadzą szyku każdej stylizacji!

Torebka dla kobiety z charakterem

Mat. prasowe

Anna Czartoryska słynie ze swojej klasycznej i szlachetnej urody. Piękna aktorka uwielbia elegancki minimalizm i zawsze stawia na dobre jakościowo dodatki. Dlatego nie zdziwił nas jej wybór podczas ostatniej imprezy, ponieważ gwiazda zdecydowała się torebkę Lilou, a dokładniej model Halley. Ta torebka spodoba się wszystkim pewnym siebie, aktywnym kobietom, które lubią rockowe akcenty i niebanalne dodatki. Co ciekawe, inspiracją dla nazwy torebki była pierwsza i najbardziej znana kometa, która stanowi dowód na to, że nie ma rzeczy niemożliwych. Jeśli znasz kogoś kto nie boi się spełniać marzeń i potrafi walczyć o swoje, najlepszym prezentem będzie stylowa torebka Halley! Dodatkowo, można ją spersonalizować dodając osobisty grawer albo wybraną przez siebie zawieszkę!

Prezent dla wielbicielki błyskotek

Mat. prasowe

Joanna Krupa na czerwonym dywanie zawsze wygląda jak milion dolarów, ponieważ stawia na dodatki i ubrania w stylu glamour. Gwiazda do białej kreacji z piórami dobrała złotą kopertówkę z najnowszej kolekcji marki Lilou - kopertówka Juliet jest niezastąpiona do wieczornych stylizacji! Jej nazwa pochodzi od jednego z księżyców krążących wokół Urana, który zyskał imię po bohaterce sztuki Williama Shakespeare’a, „Romeo i Julia.” Kopertówka będzie doskonałym, świątecznym prezentem dla osoby, która uwielbia się wyróżniać i błyszczeć.

Biżuteria dla współczesnej wojowniczki

Mat. prasowe

Agnieszka Radwańska od wielu lat jest ogromną fanką Lilou i uwielbia nosić biżuterię tej polskiej marki. Słynna tenisistka zakochała się w pozłacanych kolczykach Lune oraz bransolecie Infinity od Lilou. Bransoleta Infinity symbolizuje uczucia oraz nieskończoność, a kolczyki Lune tajemniczość i magię księżyca. Ta biżuteria równocześnie podkreśla dziewczęcość, ale i ogromną, wewnętrzną silę. Jeśli znasz współczesną wojowniczkę, taką jak Agnieszka, podaruj jej coś z tych dwóch kolekcji. Gwarantujemy, że gdy pod choinką znajdzie taki prezent, na jej twarzy zagości ogromny uśmiech!

A wam, która biżuteria lub dodatek od Lilou najbardziej przypadł do gustu?

Reklama

Materiał powstał we współpracy z marką Lilou