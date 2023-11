1 z 11

Seksowne body wróciły do łask i gwiazdy coraz częściej pojawiają się w nich na salonach! Tym razem błyszcący model z głębokim dekoltem wybrała Katarzyna Sawczuk. Zobaczcie, do czego nosić błyszczące body i gdzie można je kupić!

Do czego można założyć błyszczące body?

Doskonale sprawdzi się jako element wieczorowej stylizacji. Możemy założyć je na imprezę, sylwestra czy romantyczną kolację. Jeśli dodamy do niego marynarkę sprawdzi się również w codziennych stylizacjach, w końcu cekiny w tym sezonie nosimy również na co dzień. Błyszczące body idealnie komponuje się ze spodniami z wysokim stanem, w ten sposób możemy podkreślić naszą sylwetkę bez zakładania dopasowanej sukienki. Z powodzieniem łączymy je również ze spódnicami. Jednak trzeba pamiętać, że jeśli zdecydujemy się na obcisłe body z dużym dekoltem nie zakładajmy już do niego spódniczki mini. Nawet w sylwestrowej stylizacji warto zachować umiar!

Przygotowaliśmy dla Was przegląd błyszczących body w stylu Katarzyny Sawczuk. Seksowne modele kupicie w popularnych sieciówkach już za 69 zł!. Wiele z nich przygotowało już przedświąteczne rabaty. Czas ruszać na zakupy!

