1 z 5

Małgosi Sienkiewicz program "Rolnik szuka żony" przyniósł dużo szczęścia. To właśnie dzięki show TVP Małgosia poznała swojego ukochanego Pawła Borysewicza. Ich relacja potoczyła się błyskawicznie - para zakochała się w sobie, zamieszkała razem, a niedługo potem ogłosiła radosną nowinę, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. We wrześniu tego roku odbył się huczny ślub Małgosi i Pawła, a teraz para przygotowuje się do powitania na świecie swojego pierwszego dziecka. Małgosia opublikowała jednak na Instagramie zaskakujący post, że jej mąż odebrał poród! O co chodzi? Sprawdźcie na kolejnych stronach galerii.

Zobacz: Skurcze macicy, rozciąganie tkanek, a czasem nacięcie lub pęknięcie krocza – jak bolesny jest poród?