Małgosia Borysewicz (wcześniej Sienkiewicz) to jedna z najbardziej popularnych bohaterek ze wszystkich edycji "Rolnik szuka żony". Rolniczka szybko znalazła wybranka swojego serca w show, którym okazał się Paweł. Para wzięła ślub we wrześniu tego roku, wcześniej ogłaszając, że spodziewa się swojego pierwszego dziecka. Teraz w końcu Małgosia i Paweł mają czas, żeby zacząć przygotowania do narodzin swojego potomka. Na Instagramie pokazali, jak urządzają pokój dla maleństwa! Zobaczcie więcej na kolejnych stronach galerii.

