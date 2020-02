Rola w serialu, fotel jurorki… Czy Anna Mucha straci przyjaźń Barbary Kurdej-Szatan?

Wiosna będzie należała do niej. Już niebawem zobaczymy Annę Muchę (39) w kilku telewizyjnych produkcjach, m.in. w serialu Telewizji Polsat „W rytmie serca”. Zdjęcia z udziałem gwiazdy rozpoczęły się na początku lutego, a ich efekt widzowie obejrzą na antenie już 1 marca. Na planie Anna spotka się m.in. z Barbarą Kurdej-Szatan.

Ostatnio pojawiły się plotki, że panie za sobą nie przepadają. Podobno poszło o… pieniądze. Obie od lat grają w „M jak miłość”, jednak teraz wątek Asi, granej przez Kurdej-Szatan, ponoć zostanie okrojony, wątek zaś Madzi, granej przez Muchę, rozbudowany. „Super Express” podał, że Barbara straci na tym aż 80 tys. złotych, a Anna zyska 40 tys. złotych. Poza tym aktorka została też jurorką „Dance, dance, dance” – show TVP2, który ostatnio prowadziła Kurdej-Szatan. Czy Anna rzeczywiście „wygryza” Barbarę? Kulisy serialu „W rytmie serca” temu przeczą…

Jak ustalił „Flesz”, grana przez Muchę Karolina nieźle namiesza w życiu bohaterów. – Ta z pozoru zwykła, łagodna dziewczyna w rzeczywistości okaże się niezłym ziółkiem – zdradza nam osoba z produkcji. Propozycję dołączenia do obsady Mucha dostała pod koniec ubiegłego roku.

– Wkraczając w 2020 rok, wiedziałam, że on będzie dla mnie dobry! – zdradza „Fleszowi” aktorka. – Karolina pojawi się w Kazimierzu po śmierci swojej ciotki, po której odziedziczyła dom. Będzie knuła przeróżne intrygi, ale najbardziej da się we znaki Karolowi, granemu przez Antka Królikowskiego – dodaje.

Gwiazda się cieszy, bo na potrzeby serialu mogła trochę zaszaleć z wyglądem i wszystkie sceny gra w rudej peruce.

– Postać Karoliny jest bardzo fanie napisana. Oczywiście, nie byłabym sobą, gdybym czegoś do niej nie dodała. Główny charakteryzator przystał na moją prośbę i zgodził się na zmianę koloru włosów. Chodziło o to, by zachować naturalność i niewinność tej bohaterki, ale wszyscy wiemy, że rudy to nie kolor włosów, to charakter – śmieje się aktorka.