Wielkie zmiany w programie "To był rok!". Okazuje się, że Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski zostaną nowymi kapitanami drużyn! Według doniesień portalu wirtualnemedia.pl widzowie telewizyjnej Jedynki już za kilka tygodni będą mogli zobaczyć drugą edycję show. "To był rok!" ma ruszyć 15 marca - program będzie emitowany w niedziele o godzinie 21:15. Ale czy w drugim sezonie zmieni się również prowadząca show? Co z Marzeną Rogalską?

Kto poprowadzi "To był rok! 2"?

Program "To był rok!" zadebiutował na antenie telewizyjnej Jedynki wiosną 2019 roku. Początkowo show było pokazywane w piątkowe wieczory, ale władze TVP szybko podjęły decyzję o przeniesieniu programu na niedzielę. W pierwszej edycji "To był rok!" kapitanami drużyn byli Anna Mucha i Antoni Królikowski- show prowadziła wówczas Marzena Rogalska. Teraz, według informacji portalu wirtualnemedia.pl, program wraca do ramówki TVP, ale już bez Muchy i Królikowskiego w roli kapitanów zastąpią ich Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski. Drugą edycję show ponownie poprowadzi Marzena Rogalska!

Cieszycie się z powrotu programu "To był rok!"? Myślicie, że Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski sprawdzą się w roli kapitanów?

Przypominamy, że ostatnio okazało się, że Anna Mucha zostanie jurorką w innym programie TVP- aktorka będzie oceniać uczestników drugiej edycji "Dance, dance, dance".

Zobacz także: Anna Mucha oficjalnie jurorem w "Dance, dance, dance 2"! Kto jeszcze będzie oceniać uczestników?

Program "To był rok!" wraca na antenę TVP.

Mat. promocyjne

W drugiej edycji kapitanami drużyn zostaną Katarzyna Zielińska i Maciej Kurzajewski.