Anna Mucha i Basia Kurdej-Szatan mają konflikt? Aktorki komentują!

Czy Anna Mucha i Basia Kurdej Szatan mają konflikt? Czy Basia straci pracę przez Anię? Niedawno pojawiły się spekulacje, że Mucha wygryzie Szatan z "M jak miłość", ponadto - dołączyła do ekipy programu "Dance, Dance, Dance" (będzie jurorką), z którego Kurdej... odeszła. Czy ich przyjaźń jest zagrożona? W nowym numerze "Flesza" gwiazdy zdradzają, jaka jest prawda!

Mucha nie ukrywa, że ma już dość plotek dotyczących jej konfliktu z Kurdej-Szatan.

– Z Baśką poznałyśmy się sześć lat temu, przy okazji Sabatu Czarownic w Kielcach. Jak wszyscy wiedzą, Mucha i Szatan to postaci od wieków kojarzone z piekłem, więc nie było możliwości, by się nie zakumplować. To była miłość od pierwszego wejrzenia – mówi „Fleszowi” Anna.