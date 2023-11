Od kilku tygodni w mediach krążą plotki na temat wielkiego powrotu Anny Muchy do Kuby Wojewódzkiego. Oboje tworzyli niegdyś najgorętszą parę w polskim show-biznesie. Czy to możliwe, że po tylu latach postanowili do siebie wrócić? Najnowsze zdjęcie, które opublikował Kuba Wojewódzki może sugerować, że coś jest na rzeczy... Zobaczcie sami!

Reklama

Kuba Wojewódzki i Anna Mucha wrócili do siebie?

Anna Mucha dokonała kiedyś niemożliwego. Przez kilka lat zdołała bowiem utemperować Kubę Wojewódzkiego, którego mocną stroną nie jest monogamia. Prezenter od zawsze chętnie chwalił się swoimi podbojami miłosnymi. Wydaje się jednak, że to Anna Mucha była jego największą miłością, o czym wspomniał również w swojej biografii.

Niedawno w mediach pojawiły się informacje, jakoby oboje postanowili do siebie wrócić. Przypomnijmy, że Kuba Wojewódzki rozstał się jakiś czas temu z Renatą Kaczoruk, z którą również był w długim związku. Z kolei Anna Mucha ogłosiła po ponad 10 latach, że nie jest już z ojcem swoich dzieci, Marcelem Sorą.

Zobacz także: Dziennikarz zapytał Annę Muchę o rozstanie z Marcelem Sorą. Zdecydowana reakcja aktorki!

Czy to oznacza, że ożyły w niej dawne uczucia do byłego partnera? Spytana o to aktorka udzieliła enigmatycznej odpowiedzi.

Nie potwierdzam i nie zaprzeczam – mówi aktorka. – Jestem szczęśliwa, akceptuję siebie taką, jaka jestem. W końcu nie mogę zawieść mojego syna, muszę być mięciutka! Poza tym słyszałam, że starsi faceci też lubią mięciutkie kobiety, ale… kto by się tam zadawał ze starszymi! – dodaje z szelmowskim uśmiechem Mucha.

Zobacz także: Anna Mucha zdradza w "Party", czy wróciła do Kuby Wojewódzkiego!

Anna Mucha i Kuba Wojewódzki z chęcią podsycają jednak plotki wokół ich rzekomego romansu. Ostatnio na Instagramie gwiazdora TVN pojawiło się zdjęcie sprzed lat, które może sugerować, że celebryta wciąż żywi ciepłe uczucia do byłej ukochanej.

Festiwal #toptrendy #2004 z @kayah_official... Zresztą co tu pisać jak wszystko jest napisane... ????????????️????#masa #rzeźba ???????? - napisał Kuba Wojewódzki pod zdjęciem, na którym prezentuje na swoim brzuchu napis Ania.

Chcielibyście, aby Kuba i Ania do siebie wrócili? Zagłosujcie w naszej sondzie i dajcie nam znać!

ONS