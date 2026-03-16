W TVN właśnie trwa emisja 12. edycji „Hotelu Paradise” z nowymi uczestnikami, a tymczasem widzowie reality show znów usłyszeli o bohaterze, który wzbudzał ogromne emocje. Chodzi o Łukasza Karpińskiego, finalistę 2. edycji formatu, który udzielił wywiadu dla Party.pl i wrócił do tego, jak był odbierany po programie, przy okazji, zdradzając co działo się potem. Nie uwierzycie, co ujawnił Łukasz Karpiński!

Łukasz z "Hotelu Paradise" od początku wzbudzał kontrowersje

Łukasz Karpiński, był uczestnikiem 2. edycji „Hotelu Paradise” i już od pierwszego odcinka budził ogromne kontrowersje swoim bezpośrednim zachowaniem. To wtedy, częśc internautów ostro oceniła zachowanie Łukasza. W programie pokazano, że 24-letni uczestnik szybko nawiązywał kontakt z dziewczynami, a jego sposób podrywu został odebrany jako zbyt bezpośredni. Widzowie komentowali, że bywał nachalny. Potem wokół jego osoby też pojawiały się sprzeczne informacje.

Łukasz z "Hotelu Paradise" o konsekwencjach udziału w "Hotelu Paradise"

Łukasz Karpiński w rozmowie z reporterką Party.pl Angeliką Bielską wrócił wspomnieniami do swojego udziału w "Hotelu Paradise". Odpowiedział na pytanie, czy show-biznes jest łatwy. Łukasz z "Hotelu Paradise" nie przebierał w słowach:

Show-biznes nie jest łatwy. Nawet Twoje życie prywatne potrafi przejść do strefy publicznej. Ludzie mogą chcieć starać się zrobić Ci coś na złość, tak jak w moim przypadku. a mówiłem, że nie życzę sobie nagrywania, prześladowania. Miałem też taką sytuację na imprezie, że dwie dziewczyny zaczepiły mnie na imprezie i jedna z nich zaczęła być bardzo agresywna do mnie. - wyznał Łukasz z 'Hotelu Paradise'

To jeszcze nie koniec szokujących historii uczestnika reality show!

