I to jest dopiero powód do świętowania! W sieci pojawiły się już pierwsze zdjecia! Co ma na myśli Sylwia Przybysz?

Sylwia Przybysz ma kolejny powód do radości! Właśnie podzieliła się z fanami radosną nowiną! Rodzina influencerki powiększy się i to znacznie! Tym razem nie chodzi jednak o ciążę a... o wesele jednej z jej sióstr! Niezawodne rodzeństwo Przybysz zorganizowało Oldze Przybysz niezapomniany wieczór panieński, a zdjęcia z tego kobiecego wydarzenia pojawiły się już w sieci! Zobacz także: Siostra Sylwii Przybysz bierze ślub W rodzinie Sylwii Przybysz jest mnóstwo okazji do świętowania! W ostatnich miesiącach urodziła się mała Nela. To już druga córeczka influencerki i Jana Dąbrowskiego. Starsza córeczka pary, Pola, w tym roku obchodziła swoje pierwsze urodziny. Sylwia Przybysz i Jan Dąbrowski pochodzą w dużych rodzin i marzą o tym, żeby ich własna również taka była. Właśnie trwa budowa ich wymarzonego domu, który będzie miał aż 400 metrów kwadratowych. Taki metraż to ich spełnienie marzeń, ponieważ będą mogli pomieścić u siebie całą swoją rodzinę! Kilka dni temu odbył się chrzest święty małej Neli, a zaledwie kilka dni później w sieci pojawiły się zdjęcia z kolejnej rodzinnej imprezy i to jak ważnej! Starsza siostra Sylwii, Olga Przybysz wychodzi za mąż! Pozostałe siostry przygotowały dla przyszłej panny młodej niezapomniany wieczór panieński! Niespodzianka od sióstr! 🎂Dziękuję Wam! To już zaraz!!!!⌛️❤️#bridetobe #shesaidyes #bridesquad 💍 - napisała w sieci Olga Przybysz Sylwia Przybysz również pochwaliła się pamiątkowymi fotografiami w sieci. Nie da się ukryć, że jest dumna z siostry i jest dla niej ogromnym wsparciem. Mieć takie relacje z rodzeństwem to duże szczęście! - Wasza relacja jest tak piękna.. ❤️ - Cudowne 😍 - Piękności ❤️ - piszą zachwyceni fani...