Sylwia Przybysz pokazuje figurę po drugiej ciąży i zdradza, ile waży! "Marzenie"

Sylwia Przybysz w połowie stycznia została mamą. Teraz pochwaliła się wspólnym zdjęcie i ze wzruszeniem wyznała, że Pola tak szybko rośnie. 21-letnia youtuberka i piosenkarka czasami publikuje w sieci zdjęcie dziecka, ale tak uroczej fotografii jeszcze nie pokazała. Fani młodej gwiazdy są zachwyceni zdjęciem i porównują dziewczynkę do motyla lub baletnicy, pisząc, że fotografia poprawiła im nastrój. Internauci skupiają uwagę nie tylko na Poli, ale też na figurze piosenkarki. Sylwia Przybysz bardzo szybko wróciła do figury sprzed ciąży, ale do tej pory nie publikowała zdjęć w tak dopasowanej stylizacji. Młoda gwiazda cieszy się doskonałą figurą i idealnie płaskim brzuchem. Zobaczcie sami! Sylwia Przybysz i Pola w podobnych stylizacjach! Nowe zdjęcie piosenkarki z córeczką w podobnych zestawach w żółtym kolorze zachwyciło Internautów. Sylwia Przybysz wygląda doskonale, a jej córeczka zdecydowanie odziedziczyła urodę po mamie: Moja Polusia tak szybko rośnie🥺❤️ - napisała Sylwia Przybysz na Instagramie. Fani są pod wrażenie, że dziewczynka jest już tak duża i komplementują też figurę młodej mamy. Sylwia Przybysz w żółtej, dopasowanej sukience wygląda doskonale. Cudowne dziewczyny🧡 Ale piękne obie 😍😍😍 Jaka figura 😍 Ale ona już duża Wygląda jak mała baletnica😍 Tylko spójrzcie na to słodkie zdjęcie! Zobacz także: Jakie wózki dla swoich dzieci wybrały gwiazdy? Joanna Krupa za mniej niż 500 zł, za to Janachowska i Lewandowska... Zobaczcie! Wyświetl ten post na Instagramie. ...