Rodzina Sylwii Przybysz niebawem znów się powiększy! Piosenkarka pokazała ciążowy brzuszek

Sylwia Przybysz jest jedną z najpopularniejszych artystek młodego pokolenia. Wokalistka już od dłuższego czasu podbija serca słuchaczy swoimi utworami, a co za tym idzie, staje się także wzorem do naśladowania. Na swoim profilu na Instagramie ma już ponad milion obserwujących! Jej fanki chcą się czesać jak ona, malować czy ubierać. I jak się okazuje, nie tylko one! Teraz nawet siostra Sylwii Przybysz zaczęła się do niej upodabniać! Zobaczcie, jak teraz wygląda! Siostra Sylwii Przybysz zmieniła fryzurę Każdy fan Sysi doskonale wie, że wokalistka ma starszą siostrę Olgę , która również ma talent wokalny i śpiewa. Razem dziewczyny nagrały nawet kilka coverów. Do tej pory Olga znacznie różniła się od Sylwii - była długowłosą brunetką. To jednak ostatnio się zmieniło. Olga wybrała się do fryzjera i postawiła na ogromną metamorfozę - przefarbowała swoje ciemne włosy na blond i teraz wygląda niemal identycznie jak Sylwia! Ten, kto nie zna sióstr Przybysz, może nawet pomyśleć, że są bliźniaczkami! Podobnego zdania są fani Olgi. Cudownie! Teraz z Syśką wyglądacie jak bliźniaczki!😍 Lustrzane odbicie Sysi 😍 powiedziałabym że wyglądacie jak typowe bliźniaczki na prawde pięknie ❤️ Teraz to już z Sysią jesteście identyczne w 100%😍 Druga Sysia 😍😍😍 pięknie wyglądasz! ale teraz podobna jesteś do @sylwiaprzybysz - piszą fani. A wy co sądzicie o metamorfozie Olgi? Wygląda lepiej w jasnych włosach? Siostry Przybysz wyglądają jak bliźniaczki! Siostry łączy bliska więź