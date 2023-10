Jak na razie rodzina królewska nie wystosowała oficjalnego komunikatu w sprawie dokumentu "Harry i Meghan", który pojawił się na Netfliksie. Pod adresem royalsów padło kilka nieprzyjemnych zarzutów, które sugerują, że pałac Buckingham nie tylko nie chciał bronić Sussexów, ale także sam przekazywał prasie plotki o Meghan Markle, by tuszować swoje prawdziwe skandale. Możemy się domyślać, że Karol III nie będzie komentował publicznie produkcji Netflixa. Jednak możliwe, że kobiety z rodziny królewskiej, którym Meghan zaszła za skórę, znalazły sposób, by wbić jej szpilę — i to podczas świątecznego kolędowania!

Księżna Kate z rodziną królewską uciera nosa Meghan Markle? Ten gest nie może być przypadkowy!

W dokumencie Netflixa Meghan Markle przyznała, że celowo łamała protokół i ubierała się na czarno. Udzielając wywiadu, zasugerowała, że w pałacu Buckingham panuje absurdalna zasada dotycząca królewskiego dress code'u. Według niego podobno młodsi członkowie rodziny nie mogą pojawić się na oficjalnym wydarzeniu w ubraniu w kolorze, który tego dnia został wybrany przez starszych royalsów.

Niektórzy eksperci uważają, że rodzina królewska musiała obejrzeć produkcję Netflixa, choć się do tego nie przyznaje. Świadczyć o tym ma postawa księżnej Kate i innych kobiet, które wykonały pewien wymowny gest podczas czwartkowego koncertu świątecznego w Opactwie Westminsterskim.

Żona następcy tronu tego dnia postawiła na śliwkowy płaszcz. Co ciekawe, nie tylko ona wybrała stylizację w tym kolorze. Identyczny strój miała na sobie jej córka, księżniczka Charlotte. To jeszcze nie wszystko. Płaszcze w tym samym odcieniu założyły Zara Phillips oraz Pippa Middleton, siostra Kate.

Trudno uwierzyć, że to przypadek, skoro Meghan Markle dopiero co mówiła o okropnych regułach pałacu Buckingham. Myślicie, że w ten sposób utarły jej nosa?

