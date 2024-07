Robert Lewandowski skomentował groźny incydent do którego doszło podczas wczorajszego meczu reprezentacji Polski z Rumunią. Pomimo wielkiej radości z wygranej, kibice i piłkarze przeżyli prawdziwe chwile grozy, kiedy kapitan naszej drużyny upadł na murawę, po tym jak tuż obok niego wybuchła petarda rzucona przez kibiców przeciwnika. Robert Lewandowski przez dłuższą chwilę leżał na boisku trzymając się za głowę. Po zakończonym meczu, w czasie spotkania z dziennikarzami, Robert przyznał, że przez kilka minut nie widział, co się z nim dzieje.

Przez parę minut nie za bardzo wiedziałem, co się dzieje. Nie słyszałem, ale po chwili powoli dochodziłem do siebie. Na szczęście nic się wielkiego nie stało. Mam nadzieję, że w nocy nie obudzę się z jakimś bólem, ale ten wybuch był na tyle głośny, ale też na oczy to zadziałało i paru minut potrzebowałem, żeby dojść do siebie- mówił Robert Lewandowski w rozmowie z portalem sport.pl.