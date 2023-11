4 z 4

Dziennikarze sportowi po Mundialu zarzucali Robertowi, że nie ma cech przywódczych i nie potrafi zmobilizować drużyny do działania. On jednak uważa, że krzyk nie jest najlepszym narzędziem do pracy z kolegami z boiska. Robert Lewandowski ma też żal do kibiców, którzy do tej pory uważali go za idealnego kapitana, a w momencie, kiedy pojawiły się porażki, odwrócili się od niego.

- Jest mi przykro. Może nie jestem człowiekiem, który jakoś bardzo to pokazuje, ale mam swoje emocje i uczucia. Wszystko co słyszę dookoła nie wpada jednym uchem i wylatuje drugim. Mam reprezentację w sercu i biorę to niepowodzenie mocno do siebie. Czuję się odpowiedzialny. Nie wiem, może popełniłem jakieś błędy w tej roli? Jeśli tak, to zupełnie niezamierzone - przyznaje Robert Lewandowski.

Niedawno pojawiły się też głosy, że nowy trener, Jerzy Brzęczek, być może będzie chciał odebrać opaskę kapitana Robertowi. Co sądzi o tym sam "Lewy"?

- Nic bym nie mógł zrobić. To byłaby decyzja kogoś, nie moja. Ja chciałbym ten wózek ciągnąć dalej - zapewnia Robert Lewandowski.

Myślicie, że uda mu się zachować tę pozycję?

POLECAMY: Nie tylko Lewandowski! Problemy po Mundialu ma także Kamil Grosicki