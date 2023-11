Reklama

Nie Włoch, a Polak! Już wiadomo, kto zastąpi Adama Nawałkę na stanowisku selekcjonera polskiej kadry. Zbigniew Boniek podjął już decyzję i wyznaczył nowego selekcjonera, który będzie prowadził polską drużynę w zbliżających się eliminacjach do Euro 2020.

Jerzy Brzęczek - nowy selekcjoner polskiej drużyny! Kim jest?

"Polski Związek Piłki Nożnej zakończył proces wyboru selekcjonera reprezentacji Polski, którym zostanie Jerzy Brzęczek" - napisano w komunikacie na Łączy nas piłka, oficjalnym kanale PZPN.

Jerzy Brzęczek jako nowy selekcjoner zostanie zaprezentowany już 23 lipca. Kim jest nowy trener polskiej drużyny? Jerzy Brzęczek to były piłkarz, który grał m.in. w Lechu Poznań czy Górniku Zabrze, występował w reprezentacji Polski. Był kapitanem drużyny olimpijskiej, która w 1992 roku na Igrzyskach Olimpijskich w Barcelonie zdobyła srebrny medal. Latem 2009 roku zakończył karierę. Zaczął pracować jako trener. Prowadził Lechię Gdańsk czy GKS Katowice. Przez ostatnie dwa lata prowadził Wisłę Płock. Prywatnie jest wujkiem Kuby Błaszczykowskiego. To właśnie on po tragedii, która spotkała Kubę, gdy był dzieckiem ( jego ojciec na jego oczach zabił jego mamę) pomógł mu podnieść się i nie zrezygnować z marzeń o piłce.

- U niego pojawiło się wtedy takie zwątpienie. Wykazał słabość, którą na jego miejscu wykazałby wtedy każdy chłopak. My go przekonaliśmy, że warto dalej grać. Że piłka może pozwolić mu zapomnieć o tej całej tragedii. Na szczęście posłuchał - mówił Brzęczek w rozmowie z naTemat.

Dzięki wujkowi Kuba, który w wieku 11 lat stracił oboje rodziców, nie poddał się i został wielkim piłkarzem.

East News

Czy z nowym trenerem osiągniemy sukces?

