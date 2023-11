Reklama

Czy to już początek złej passy u Lewandowskich? Przed Mundialem mówiło się, że Real Madryt nie jest już zainteresowany sprowadzeniem Lewandowskiego, co z pewnością nie ucieszyło Polaka, który przez swoją chęć zmiany klubu, stracił w Bayernie sympatię kibiców i władz klubu. Teraz ma słabą prasę również w Polsce. To wszystko z powodu porażki na Mundialu. Zawiodła cała drużyna, ale to do Lewandowskiego wielu ma największe pretensje, bo na niego wszyscy liczyli. Dla wielu zawiódł jako napastnik - nie strzelił żadnej bramki i jako kapitan - nie poprowadził drużyny do zwycięstwa.

- To nie jest lider, który złapie drużynę w szatni za gardło, wygarnie błędy, zmobilizuje. Kiedyś Ronaldo musiał zejść z boiska z powodu kontuzji, ale zaangażowanie, z jakim kierował drużyną Portugalii z ławki rezerwowych, było nie mniejsze, niż kiedy grał - mówi w "Newsweeku" Michał Pol.

Piłkarze źli na Lewandowskiego. Chodzi o Anię!

Do tego zarzuca mu się, że podczas zgrupowań zadzierał nosa, nie interesował się innymi zawodnikami, a skupiał tylko na sobie.

- Wydaje się, że istnieje obok drużyny. Nie interesuje go, co robią inni zawodnicy. Nie gada z nimi, jest skupiony na sobie. On zresztą trochę przypomina robota - mówi dziennikarz Cezary Kowalski.

Dziennikarz zarzuca Lewemu, że dba tylko o siebie. Kiedyś trzymał się też bardziej z Krychowiakiem i Szczęsnym, ale teraz woli być sam. Zresztą po przegranym meczu z Senegalem, zamiast pójść do szatni z kolegami, pobiegł do żony, która kibicowała mu z trybun.

- Zawodnicy zaczęli kręcić nosem, że tam gdzie Lewandowski, tam Lewandowska. On ją wszędzie wciska. Są już nawet takie żarty: "Czy to kadra Polski czy firma Lewandowscy", mówi jeden z dziennikarzy.

Po przegranym meczu z Kolumbią, Lewandowska na kilka godzin zablokowała nawet możliwość dodawania komentarzy na jej Instagramie, bo pojawiło się tak wiele hejtu. Z kolei Robert musiał tłumaczyć się ze swoich słów z konferencji prasowej, które niektórzy ocenili jako krytykowanie innych zawodników z kadry. Jego marzenia o grze w Realu Madryt raczej się nie spełnią. Czy Lewandowscy jeszcze wyjdą cało z tego chwilowego kryzysu?

Robert Lewandowski nie ma teraz dobrej prasy

Czy wróci na szczyt?