To był strasznie smutny widok... Robert Lewandowski podczas oficjalnej konferencji prasowej po przegranym meczu z Kolumbią był wyraźnie załamany i nawet nie próbował udawać, że jest inaczej. W takim stanie jeszcze nigdy nie odpowiadał na pytania dziennikarzy, którzy próbowali dowiedzieć się, co było przyczyną tak słabych występów naszej kadry na Mundialu w Rosji.

Kapitan naszej reprezentacji ze smutkiem przyznał, że czuje się odpowiedzialny za porażkę swojej drużyny.

Nie jest łatwo tu przyjść i rozmawiać. Najłatwiej by było schować głowę w piasek. Ale jako kapitan czuje się odpowiedzialny. Walczyliśmy o to, by było jak najlepiej. Ale na ten moment na więcej nas nie było stać. Każdy z nas chciał dać jak najwięcej, jak najlepiej się przygotować. Ale widać, że to było za mało - mówił Robert Lewandowski.