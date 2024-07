Ostatnio na otwarciu butiku Violi Piekut uwagę przyciągnęła mama Roberta Lewandowskiego, która do tej pory nie pojawiała się na czerwonym dywanie. Pani Iwona Lewandowska chciała jednak wesprzeć tego dnia swoją ulubioną projektantkę i odwiedziła ją z bukietem kwiatów. Zobacz: Mama Lewandowskiego wkracza na salony. Zostanie gwiazdą?



Reklama

Sportowiec jednak nie zamierza wprowadzać ukochanej mamy na salony, a bardziej się skupia na ich relacjach poza blaskiem fleszy. Od czasu do czasu natomiast zamieści zdjęcie z ukochaną, Anną Lewandowską. Jako że oboje propagują zdrowy tryb życia to chętnie dzielą się przepisami na swoich portalach społecznościowych. Pomimo, że trenerka jest dietetykiem i żoną piłkarza to jednak zdarza się, że on sam też coś przyrządza dla siebie pożywnego. Ostatnio pochwalili się koktajlami, które przygotowali:

Home Sweet Home :) Koktajl by Ann: jarmuż, ananas, pomarańcza, mleko ryżowe Koktajl by Robert Lewandowski: mango, pomarańcza, mleko kokosowe, nasiona chia, maca Który wybierasz?

Oczywiście wszystko jak zawsze świeże i pożywne.

Zobacz na Polki.pl: Szok! Lewandowska w rudych włosach



Zobacz także





Gorąca sesja Lewandowskich: