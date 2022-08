Robert Karaś został wycofany z wyścigu! Lekarze bali się o jego życie. "Był na granicy"

Robert Karaś wrócił do Polski po tym jak zdobył tytuł rekordzisty świata w Ultra Triathlonie na dystansie pięciokrotnego Ironmana! Mordercze zawody odbyły się w Meksyku. Kosztowały wiele nerwów nie tylko Roberta, ale i jego partnerkę, Agnieszkę Włodarczyk, która przez stres... schudła! Zobaczcie, co opublikowała na swoim Instagramie. Agnieszka Włodarczyk schudła przez swojego partnera, Roberta Karasia? Robert Karaś wrócił już do Polski po tym, jak ustanowił rekord świata w Ultra Triathlonie, o czym jako jedna z pierwszych napisała jego dumna partnerka, Agnieszka Włodarczyk: Moja Miłość życia Robert Karaś został właśnie REKORDZISTĄ ŚWIATA na dystansie PIĘCIOKROTNEGO IRONMAN. Kochanie jesteś najlepszy i nasz❤️ Wyświetl ten post na Instagramie. Post udostępniony przez Agnieszka Włodarczyk (@agnieszkawlodarczykofficial) Robert Karaś wrócił już do Polski i od razu pojawił się w studiu "Dzień Dobry TVN", gdzie opowiadał o swoim nadzwyczajnym sukcesie. Jak zaś czuje się fizycznie po tak morderczym dystansie? Od kostek w górę czuję się fenomenalnie, już tak naprawdę dzień po starcie było wszystko okej, jedynie w kostkach, stopach jest duży stan zapalny, otarcia i jeszcze długo będzie problem - mówił sportowiec. W lipcu Robert Karaś został ojcem małego Milana! Czy jego nastawienie do ryzyka zmieniło się? Jestem mniej nastawiony na ryzyko. Jak się pojawia lampka "stop", to zauważam ją, kiedyś ją mijałem i leciałem dalej. Jest też dużo lepiej jeśli chodzi o organizację. Wiele...