Nie tylko Sara James. Kolejna Polka zachwyciła w zagranicznym "Mam Talent". WIDEO

Już niedługo Sara James zaprezentuje się w półfinałach "America's Got Talent", dzięki "złotemu przyciskowi" zdobytemu od Simona Cowella. Okazuje się, że nie ona jedyna podbiła zagraniczne "Mam Talent". W sieci właśnie pojawiło się nagranie z indonezyjskiego "Mam Talent", gdzie Alicja Marta Kowalska wraz z grupą koleżanek zachwyciła jurorów pokazem akrobatycznym. Musicie to zobaczyć.

Alicja Marta Kowalska zachwyciła w indonezyjskim "Mam Talent"

Alicja Marta Kowalska z grupą "Girls in the Clouds" wystąpiła w indonezyjskim "Mam Talent". Akrobatyczny pokaz dziewczynek zachwycił jurorów, którzy postanowili przepuścić je do kolejnego etapu. Show zaprezentowane przez dziewczynki w formie akrobatyki powietrznej na kole przypadło również do gustu zgromadzonej publiczności, która nagrodziła je aplauzem.

Sukcesem Alicji Marty Kowalskiej, która zachwyciła w indonezyjskim "Mam Talent" w sieci pochwaliła się jej mama Lidia Zalewska:

To opowieść o pasji, wytrwałości, wychodzeniu ze strefy komfortu i podążaniu za wielkimi marzeniami — inspiracja dla wszystkich. Od nieśmiałego introwertyka nasza córka @alicja.marta.kowalska w ciągu 2 lat otworzyła się na performerkę na scenie. Chce pokazać, że każdy może to zrobić! Znalazła niesamowitych nauczycieli z @bali.circus.academy. Razem z jej niesamowitymi koleżankami stworzyła grupę performatywną: Girls in the Clouds i teraz razem tworzą magię. To dla nas bardzo wzruszająca historia.

Przed dziewczynkami jeszcze sporo pracy, jednak jurorzy trzymają za nie kciuki w drodze do finału.

Alicja Marta Kowalska ma 12 lat i mieszka z rodzicami na Bali. Trenuje akrobatykę i ma przed sobą wspaniałą przyszłość. To kolejna Polka, która obok Sary James reprezentuje nasz kraj w zagranicznej edycji "Mam Talent". Amerykańskie "Mam Talent" z Sarą James będzie można obejrzeć w polskiej telewizji. Bukmacherzy nie mają wątpliwości, że Sara James dostanie się do wielkiego finału show. Czy podobna przyszłość w indonezyskiej wersji czeka również 12-letnią Alicję Martę Kowalską i jej koleżanki z "Girls in the Clouds"? Trzymamy kciuki za obie dziewczynki!

