Agnieszka Włodarczyk martwi się o partnera. "Boję się. Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie" 

Agnieszka Włodarczyk ma powody do zmartwień. Jej ukochany, Robert Karaś walczy o mistrzostwo świata na morderczym dystansie 10-krotnego Ironmana.

Kilka dni temu Agnieszka Włodarczyk udała się razem z synkiem do Szwajacarii, gdzie z całych sił wspiera swojego partnera podczas wycieńczającego ultratriathlonu. Robert Karaś próbuje zdobyć mistrzostwo świata na dystansie 10-krotnie dłuższym niż popularny Ironman. Sportowiec jest obecnie na prowadzeniu, lecz walka o zwycięstwo wymaga od niego niewyobrażalnego wysiłku. Agnieszka Włodarczyk nie ukrywa, że boi się zdrowie swojego ukochanego, szczególnie, kiedy Robert Karaś praktycznie ma czasu na sen i odpoczynek.

Agnieszka Włodarczyk boi się o swojego partnera, Roberta Karasia

Wszystkie oczy Polaków skierowane są obecnie w stronę morderczych zmagań Roberta Karasia, który walczy o zwycięstwo w ultratriathlonie w Szwajcarii. Na miejscu codziennie wspiera go partnerka Agnieszka Włodarczyk oraz ich syn. Sportowiec podczas wyścigu ma do przepłynięcia 38 km, 1800 km do pokonania na rowerze oraz 422 km biegu. Morderczy dystans jest niezwykle ryzykowny dla zdrowia Roberta Karasia. Swoją troską o partnera podzieliła się na Instagramie Agnieszka Włodarczyk. Wyraźnie zmartwiona aktorka przyznała fanom, że odczuwa strach.

- Wolałam nie mówić nic. Niż mówić o tym, jak się boję. Nigdy wcześniej nie widziałam go w takim stanie - wyznała na Instagramie aktorka.

Zobacz także: Tak Anna Lewandowska z Klarą kibicowały Robertowi Lewandowskiemu. Zaliczył świetny debiut!

Instagram/agnieszkawlodarczykofficial

Agnieszka Włodarczyk podała swoim fanom najświeższe informacje z przebiegu morderczego wyścigu jej partnera. Aktorka poinformowała, że sportowiec osiągnął przewagę nad pozostałymi rywalami. Pomimo ogromnego zmęczenia Robert Karaś utrzymuje tempo i wciąż widnieje na pierwszym miejscu w tabeli.

- Jest 7:05 Robert ma przejechanych 150 kółek, jak ja to mówię, co daje mu mniej więcej przewagę nad drugim zawodnikiem jakieś 325 km, a nad trzecim jakieś 450. On jest niesamowity - powiedziała na Instagramie Agnieszka Włodarczyk

Zobacz także: Agnieszka Włodarczyk w mocnym wpisie: "Mój ojczym szczerze mnie nienawidził. Nie chcę oceniać sumienia mojej mamy"

Instagram/agnieszkawlodarczykofficial

Agnieszka Włodarczyk wyraziła swój podziw dla partnera, który zmaga się na wycieńczającym dystansie praktycznie bez snu.

- Człowiek tutaj siedząc i nic nie robiąc, mało śpiąc, jest zmęczony, a on prawie nie śpi. Jest niesamowity - powiedziała fanom na Instagramie.

Na oficjalnym profilu Roberta Karasia prowadzona jest obszerna relacja ze zmagań sportowca. Oprócz próby pokonania rywali, walki ze zmęczeniem i własnym ciałem, partner Agnieszki Włodarczyk musi mierzyć się także z innymi problemami podczas ultratriathlonu. Ostatnią uciążliwą trudnością dla sportowca okazały się być osy. Mimo wielu ugryzień Robert Karaś kontynuował walkę o mistrzostwo świata. Co doceniły między innymi Małgorzata Rozenek oraz Anna Lewandowska.

- Jeszcze osy?! Ludzie🤦‍♀️ No nic, przyjdzie Ci to wygrać mimo tego, ale Kubusia Puchatka to Milanowi odpuśćcie😂 JAZDA 🔥🔥🔥 LECIMY 🔥🔥 CAŁA POLSKA ZA KARASIEM🔥💪🏼 - dopingowała Małgorzata Rozenek. -KOSMOS👏 - napisała Anna Lewandowska.

Zobacz także: Fani przytłaczają Roberta Lewandowskiego w Hiszpanii! Piłkarz nie wygląda na zadowolonego

Instagram/robert_karas_teamkaras

Instagram/robert_karas_teamkaras